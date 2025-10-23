Esclarecido el hurto de más de 612 kilos de cable de cobre en Alicante

La Policía Local de Alicante ha intervenido decisivamente en la operación llevada a cabo junto al Cuerpo Nacional para esclarecer un hurto de más de 600 kilos de cable de cobre cometido por un trabajador de una empresa de mantenimiento en la ciudad. El material ha sido devuelto a su legítimo propietario, una empresa de telefonía.

La operación se ha saldado con la detención por parte de la Policía Nacional de un varón español de 33 años como presunto autor del citado delito de hurto. El detenido, trabajador de una empresa encargada del mantenimiento de instalaciones eléctricas, habría sustraído más de 612 kilogramos de cable de cobre aprovechando su condición laboral para acceder al material.

La investigación se inició tras la actuación de la Policía Local de Alicante, cuyos agentes descubrieron a una persona que manipulaba una gran cantidad de cable de cobre en la vía pública, intentando cortarlo para facilitar su trasporte. Al ser sorprendido, el varón intentó ocultar el material en la parte trasera de su furgoneta. Se trataba de uno de los compradores del material sustraído, que había adquirido el cobre al trabajador presunto autor del hurto. En total, la Policía Local de Alicante intervino 30 rollos de cable y otra cantidad adicional suelta.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Norte de la Policía Nacional de Alicante asumió la investigación. Tras realizar diversas diligencias, se comprobó que el cable pertenecía a una compañía de telefonía. El material procedía de una instalación que estaba siendo desmontada por una tercera empresa para labores de mantenimiento, y debía ser depositada en una nave designada por la compañía propietaria.

Las pesquisas permitieron identificar al trabajador que sustrajo el cable. Posteriormente, lo vendió a dos varones por la cantidad de 600 euros. El total del cable recuperado ascendió a 612 kilogramos, valorado en más de 1.500 euros, que fueron devueltos a su legítimo propietario. Se sospecha que el autor pudo vender una cantidad adicional que no ha sido localizada.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante, ante el que el detenido deberá responder por un presunto delito de hurto.