Las distintas administraciones empiezan a coordinar la seguridad de la vuelta al mundo a vela

La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha acogido este miércoles una reunión de coordinación para definir el dispositivo de seguridad de Alicante Puerto de Salida, que tendrá lugar del 8 al 17 de enero de 2027 con motivo de la salida de The Ocean Race rumbo a Auckland, prevista para el día 17.

Fuentes gubernamentales han señalado que en la reunión se han abordado las principales características del evento, las previsiones de asistencia, la organización de los espacios y la planificación de los accesos para facilitar la movilidad y la circulación de los visitantes. Asimismo, se han estudiado las necesidades de seguridad en los ámbitos terrestre y marítimo, la atención sanitaria y la respuesta ante posibles emergencias.

Otro de los aspectos tratados ha sido la coordinación entre los distintos organismos y servicios que participarán en el dispositivo, así como los canales de comunicación necesarios para garantizar una actuación conjunta y eficaz. En este primer encuentro también se han identificado los principales riesgos asociados al evento y se han establecido las líneas de trabajo que se desarrollarán en las próximas fases de planificación.

La reunión constituye un primer paso para organizar la respuesta de los servicios implicados y avanzar en la preparación de un dispositivo adaptado a las características y dimensiones de la cita internacional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes, los equipos, el público asistente y la ciudadanía durante las jornadas del Ocean Live Park y la salida de la flota, han recalcado las mismas fuentes.

La Generalitat, totalmente volcada

Por su parte, la directora general de la Sociedad Proyectos para la transformación Digital, Carmen Alfonso Palop, ha comentado que la reunión ha permitido “avanzar de forma ordenada en todos los aspectos clave del dispositivo”. Asimismo, ha destacado que “desde la Generalitat Valenciana y la SPTD estamos volcados en que Alicante Puerto de Salida 2027 sea un éxito en todos los ámbitos: deportivo, organizativo, de seguridad y de experiencia para el público.

Contamos con la experiencia de ediciones anteriores y con el compromiso firme de todas las instituciones y cuerpos de seguridad implicados. Nuestro objetivo es ofrecer un evento impecable, seguro y de la máxima calidad, a la altura de lo que Alicante y la Comunitat Valenciana merecen”, ha añadido.

En la edición de 2023, el Ayuntamiento de Alicante y la Subdelegación del Gobierno coordinaron un dispositivo especial de la Junta de Seguridad que desplegó cerca de 500 efectivos diarios de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.

Se activaron restricciones en el medio marino entre el Puerto de Alicante y Cabo de la Huerta durante las regatas costeras (In-Port), y el Ocean Live Park contó con controles de accesos, videovigilancia y servicios sanitarios para miles de visitantes.

La SPTD participa activamente en la coordinación institucional de estos trabajos, reforzando el compromiso de la Generalitat Valenciana con una organización segura y de excelencia.