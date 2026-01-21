Alicante volverá a acoger en 2027 la salida de la vuelta al mundo a vela que en su primera etapa recorrerá 14.000 millas náuticas

Ya es oficial y se ha dado conocer en la Feria Internacional del Turismo (Fitur 2026). La principal competición mundial de vela oceánica con tripulación partirá desde Alicante el 17 de enero de 2027 en la etapa inaugural más larga de su historia. Tras recorrer 14.000 millas náuticas (cerca de 26.000 kilómetros) llegará Auckland (Nueva Zelanda).

“Alicante espera ya con los brazos abiertos la que será la sexta salida consecutiva de la regata oceánica más dura y exigente del mundo. Y en esta edición de 2027 contaremos, además, con el aliciente añadido de la etapa inaugural más larga en los 53 años de historia de la prueba entre nuestra ciudad y Auckland”, ha destacado el alcalde Luis Barcala. “The Ocean Race está estrechamente ligada a Alicante desde 2008 y nos reporta una gran proyección y posicionamiento internacional, además de un considerable rédito económico”, ha añadido el primer edil, que también ha resaltado “el compromiso social y educativo con la salud de los océanos y la protección del mar”, que desarrolla esta regata, considerada la competición por equipos más dura en el mundo del deporte.

“Es muy emocionante pensar que la flota zarpará de Alicante para iniciar esta extraordinaria aventura que dará la vuelta al mundo”, ha subrayado la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Marian Cano. “Alicante y la Comunitat Valenciana estamos inmensamente orgullosas de ser la sede de The Ocean Race desde hace casi 20 años y la ciudad que más veces ha acogido la salida”, ha añadido.

“Como Puerto de Salida de esta etapa colosal, Alicante y la Comunitat Valenciana se convertirán en un excepcional punto de encuentro en materia de innovación y tendremos la oportunidad de mostrar nuestra herencia marítima y nuestra vocación internacional. Al mismo tiempo, acoger The Ocean Race refleja nuestro profundo compromiso con la salud del océano y la educación, inspirando a las nuevas generaciones a comprender, respetar y proteger el mar que nos conecta a todos”, ha agregado la consellera.

Por su parte, el presidente de la regata, Richard Brisiusl ha indicado que “desde hace más de 50 años, The Ocean Race representa la cima de la vela oceánica profesional” y ha puntualizado que “la edición de 2027 vuelve a elevar el listón con un recorrido que desafiará incluso a los mejores regatistas de nuestro deporte. La etapa inicial hasta Auckland que sale de Alicante es una declaración de intenciones: esto es vela oceánica en su forma más extrema y más emocionante”.

“Es una forma increíble de comenzar The Ocean Race: con una etapa épica que nos lleva a dar media vuelta al mundo, desde Alicante hasta Auckland”, ha comentado, por su parte, Boris Herrmann, patrón del Team Malizia. “Esto es lo que nos apasiona a los regatistas: pasar tiempo en el mar, competir contra rivales de primer nivel y afrontar grandes desafíos. Aquí es donde aprendes sobre ti mismo y sobre tus compañeros de equipo, y donde se forjan vínculos que duran toda la vida”.

Una vuelta al mundo durísima

Estamos ante la prueba más exigente de todos los deportes náuticos. Los regatistas, tras partir de Alicante, tomarán el Oceáno Atlantico hasta el Cabo de Buena Esperanza ( Sudáfrica) y seguir por el Pacífico hasta el continente austral. Esta será la duodécima vez que la regata haga escala en la ‘Ciudad de las Velas' y desde Auckland, los barcos regresarán a Itajaí (Brasil), una de las ciudades anfitrionas más entusiastas, que vuelve a formar parte de la ruta, celebrando The Ocean Race con la vibrante comunidad náutica de Sudamérica. Próximamente se anunciarán escalas en Estados Unidos y Europa, antes de que la flota regrese al Mediterráneo, atraviese el Canal de Suez y afronte un sprint final hacia Amaala, en el mar Rojo, para un desenlace histórico en un espectacular nuevo destino.

The Ocean Race se ha ganado su reputación como la competición más intensa y exigente del deporte. A bordo de los barcos oceánicos más rápidos y con foils del mundo —la clase Imoca—, los equipos afrontan semanas en el mar, navegando por las aguas más diversas y desafiantes del planeta, desde las las calmas lentas del ecuador al viento brutal y las olas gigantes del Océano Austral.

Deporte y ciencia

Los equipos llevan a bordo equipos científicos para recopilar datos clave sobre las condiciones del océano, los microplásticos y el impacto del cambio climático en algunas de las aguas más remotas del planeta. Estos datos contribuyen a investigaciones esenciales que ayudan a los científicos a comprender y proteger mejor nuestro mar. Además, The Ocean Race impulsa la educación oceánica global con uno de los mayores programas educativos sobre el océano en cualquier evento deportivo.