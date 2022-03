La Diputación y el ayuntamiento de Alicante se abren a acoger refugiados ucranianos

Carlos Mazón ha lamentado que "nadie" de la Generalitat ni del Gobierno de España se haya puesto en contacto con él para coordinar la llegada de estas personas y Barcala ha planteado, ante la propuesta de la Ciudad de la Luz, la "alternativa" de usar las instalaciones de la institución ferial alicantina IFA, que pueden ser mejores para estancias más largas y están mejor comunicadas.

Mazón ha recordado que el Hogar Provincial podría destinarse para este cometido porque "siempre ha estado a disposición, al igual que cuando ha ocurrido con otras crisis humanitarias". "Siempre las instalaciones de la Diputación han estado ahí, como ocurrió durante la crisis de las vacunas y con la crisis del covid con nuestro psiquiátrico provincial, que lo pusimos absolutamente gratuita y solidariamente a disposición de la Generalitat", ha añadido.

El presidente de la Diputación provincial ha instado a "superar reflexiones sobre a quién pertenece esta administración u otra", al igual que se debe "superar la burocracia porque si no, no vamos a tener la rapidez" que esta situación merece. "Yo soy un enamorado de la audacia en la gestión y, con momentos como este, hay que estar muy por encima de cualquier impedimento y de cualquier arruga administrativa" porque "no es tiempo ya de esto", ha sostenido.

A su juicio, es un momento de "máxima coordinación", por lo que está "a la espera" de que la Generalitat se ponga en contacto con la Diputación "lo antes posible". "Estoy a la espera de que la Generalitat nos diga: adelante, y nosotros los primeros", ha agregado Mazón, quien ha remarcado que "sin la llamada de la Generalitat hemos habilitado medidas históricas desde la Diputación".

RECOGIDA DE AYUDA

El Ayuntamiento de Alicante ha abierto desde hoy tres puntos donde los alicantinos podemos hacer donaciones de productos para enviar a los afectados por la invasión rusa en Ucrania. Se trata del Cetro Social ‘Felicidad Sánchez’ (en la avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, 58); el Centro Social ‘Gastón Castelló’ en la calle Pino Santo, 1 y en el centro comunitario Playas que está en la avenida de la Costa Blanca, 19.

Allí podemos llevar nuestras donaciones de material humanitario entre las 9.00 y las 20.00 horas de lunes a viernes y los sábados entre las 9.00 a 14.00 horas. Además se han establecido tres puntos de información para canalizar todas las consultas relacionadas con estas donaciones. Esas tres oficinas están ubicadas en el centro de Asociaciones y Voluntariado de la calle de Serrano, 5; en las oficinas de personas migradas PANGEA; en la calle Cervantes, 3 y en PANGEA de la Plaza de Argel, número 5.

El alcalde Luis Barcala ha destacado que es muy importante llevar sólo lo que han solicitado las autoridades ucranianas "porque la solidaridad, a veces, nos desborda y empezamos a dar cosas que no tienen ninguna utilidad; que la gente lea las instrucciones para saber lo que realmente hace falta. No nos lo inventamos, es lo que nos están pidiendo" ha recalcado.

La embajada de Ucrania ha precisado que necesita productos sanitarios y de higiene, ropa y calzado, mantas, alimentos no perecederos, tiendas de campaña, colchonetas y sacos de dormir, teléfonos móviles, pilas, baterías y generadores.

El área municipal de Cooperación se ocupará de gestionar la recogida y cribado de la ayuda humanitaria para su posterior traslado a la Ciudad de la Luz, que es el centro establecido por la Generalitat Valenciana para la recepción de todas las donaciones y su envío a Ucrania.