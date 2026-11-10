Detenido por conducción temeraria con un coche tuneado haciendo trompos y derrapes

La Policía Local de Alicante ha detenido a un hombre de 37 años acusado de conducir de forma temeraria en la noche del sábado. Fue interceptado en el fondo de saco de la calle Orba, una perpendicular a la avenida de Elche, enfrente del antiguo matadero.

Un fragmento del vídeo | Policía Local de Alicante

Allí y según vieron los agentes en las redes sociales a través de un vídeo había un vehículo tuneado que hacía trompos y derrapes en un círculo de fuego y en presencia de varios espectadores.

Una vez interceptado por los agentes, el detenido reconoció la autoría de los hechos y este mismo lunes estaba previsto que compareciera en el juicio rápido correspondiente por conducción temeraria, en tanto que el vehículo fue intervenido por la Policía Local.