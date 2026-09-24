Detenido en Alicante un prófugo de la justicia belga por delitos relacionados con las drogas

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un prófugo de la justicia belga por distribuir cocaína y heroína entre Bélgica y otros países entre los que estaban España, Reino Unido y Países Bajos.

El arrestado se encargaba del arrendamiento de almacenes donde guardaban la droga y los vehículos con los que la transportaban de un país a otro y por ello se enfrenta en Bélgica a una pena de prisión de 15 años.

Se trata de un varón de 29 años que fue localizado y detenido en una calle de Alicante, después de que la Policía Nacional supiera de su presencia en la capital. En ese momento, llevaba encima cinco teléfonos móviles de alta gama que han sido intervenidos.

Ahora ha pasado a disposición de la Audiencia Nacional para su extradición a su país de origen.