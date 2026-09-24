POLICÍA NACIONAL

Detenido en Alicante un prófugo de la justicia belga por delitos relacionados con las drogas

El arrestado de 29 años se enfrenta a una pena en su país de origen de 15 años de prisión

Redacción

Alicante |

Comisaría Provincial de Alicante
Comisaría Provincial de Alicante | Policía Nacional de Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un prófugo de la justicia belga por distribuir cocaína y heroína entre Bélgica y otros países entre los que estaban España, Reino Unido y Países Bajos.

El arrestado se encargaba del arrendamiento de almacenes donde guardaban la droga y los vehículos con los que la transportaban de un país a otro y por ello se enfrenta en Bélgica a una pena de prisión de 15 años.

Se trata de un varón de 29 años que fue localizado y detenido en una calle de Alicante, después de que la Policía Nacional supiera de su presencia en la capital. En ese momento, llevaba encima cinco teléfonos móviles de alta gama que han sido intervenidos.

Ahora ha pasado a disposición de la Audiencia Nacional para su extradición a su país de origen.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid