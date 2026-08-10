Detenido en Alicante un lituano buscado en su país por tráfico de drogas

Un hombre de nacionalidad lituana, de 44 años ha sido detenido en Alicante por estar reclamado por las autoridades de su país por un delito de tráfico de drogas.

La Policía Nacional de Alicante ha procedido al arresto cuando esta persona se identificó ante los agentes con la documentación de un tercero, después de ser detenido por el robo de un vehículo. Fue entonces, cuando comprobaron que sobre él pesaba una orden europea por delitos cometidos en Lituania en 2017 relacionados con el tráfico de metanfetamina que podrían suponer para él una pena de 15 años de prisión.

Intento de fuga

Habrá que sumar los cargos por los hechos protagonizados en Alicante donde, además del robo del vehículo por el que fue arrestado, en las dependencias policiales, el detenido se comportó con gran violencia en un intento de escapar, causando lesiones a uno de los agentes. Por este motivo también se le imputa un delito de atentado a agente de la autoridad y lesiones ante la Audiencia Nacional que es el órgano competente para su extradición.