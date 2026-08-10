POLICÍA NACIONAL

Detenido en Alicante un lituano buscado en su país por tráfico de drogas

Además se le imputa un presunto delito de atentado a agente de la autoridad por agredir a los policías que frustraron su intento de fuga cuando estaba en las dependencias de la Comisaría Provincial de Alicante

Redacción

Alicante |

Policía Nacional en Alicante.
Policía Nacional en Alicante. | Comisaría Provincial de la Policía Nacional

Un hombre de nacionalidad lituana, de 44 años ha sido detenido en Alicante por estar reclamado por las autoridades de su país por un delito de tráfico de drogas.

La Policía Nacional de Alicante ha procedido al arresto cuando esta persona se identificó ante los agentes con la documentación de un tercero, después de ser detenido por el robo de un vehículo. Fue entonces, cuando comprobaron que sobre él pesaba una orden europea por delitos cometidos en Lituania en 2017 relacionados con el tráfico de metanfetamina que podrían suponer para él una pena de 15 años de prisión.

Intento de fuga

Habrá que sumar los cargos por los hechos protagonizados en Alicante donde, además del robo del vehículo por el que fue arrestado, en las dependencias policiales, el detenido se comportó con gran violencia en un intento de escapar, causando lesiones a uno de los agentes. Por este motivo también se le imputa un delito de atentado a agente de la autoridad y lesiones ante la Audiencia Nacional que es el órgano competente para su extradición.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid