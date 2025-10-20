Detenida en Alicante una falsa médica estética que causó daños en la cara a una paciente

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer de 43 años acusada de hacerse pasar por médica estética y practicar a otra un tratamiento por el que le cobró 1.200 euros y que le causó lesiones en los labios, la boca y la cara.

La investigación se inició con la denuncia de la perjudicada, que manifestó a los agentes haber sufrido esas lesiones tras recibir un tratamiento con ácido hialurónico. Apuntó que había conocido a la mujer a través de un anuncio publicado en una conocida red social en la que se presentaba como médica estética.

La víctima creyó que esta persona tenía la titulación necesaria para realizar dicho tratamiento, si bien pudo observar que las condiciones de salubridad de la habitación donde lo recibió no eran las adecuadas, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Días después de recibir el tratamiento, a la mujer se le inflamaron los labios y la boca, de tal manera que eso llegó a imposibilitarle la deglución normal de alimentos durante casi un mes y le quedaron secuelas visibles.

Los agentes iniciaron la investigación, en la que, tras diferentes comprobaciones, identificaron plenamente a la presunta autora de las lesiones, una mujer que presuntamente realizaba tratamientos médicos estéticos en su domicilio sin ningún título o formación que la capacitara para realizar dicha actividad en España y sin los debidos permisos sanitarios.

Así, los policías localizaron a la investigada y la arrestaron acusada de los delitos de intrusismo laboral, estafa y lesiones. Todas las diligencias policiales practicadas fueron remitidas al juzgado en funciones de guardia de Alicante.