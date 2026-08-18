Desmantelada una red que transportaba migrantes en situación irregular entre Alicante y Francia

La cooperación internacional entre la Policía Nacional de Alicante y la Policía Nacional francesa ha permitido la desarticulación de una organización dedicada a favorecer la migración irregular entre ambos países. La investigación ha desvelado que la red hizo más de 20 traslados fronterizos irregulares desde Alicante hasta territorio francés.

El principal investigado, con domicilio en Alicante; fue detenido en Francia cuando, en uno de esos viajes, intentaba cruzar la frontera de la Junquera con varios migrantes en un vehículo de su propiedad. Precisamente las autoridades francesas habían advertido de los numerosos cruces fronterizos realizados con este vehículo, lo que propició el seguimiento de los agentes españoles.

El beneficio ronda los 100.000 euros

La organización desmantelada habría obtenido un beneficio cercano a los 100.000 euros con esta actividad ilícita. En cada viaje transportaba a cinco o seis migrantes irregulares a quienes cobraba unos 200 euros por el servicio.

Además, en el registro del domicilio del cabecilla en Alicante, los agentes se han incautado de más de 3.000 euros en efectivo, documentación personal y relativa a los vehículos utilizados, un paquete de tarjetas ofreciendo servicios de taxi con el número de teléfono utilizado por el investigado y un juego de llaves de otro vehículo de su propiedad.

A parte del cabecilla, ahora en prisión provisional, la organización estaba integrada por otras dos personas que han sido detenidas.