Desarticulado un grupo criminal que suplantaba a empresas para estafar a proveedores industriales

Golpe policial a una red de estafas a empresas que operaba en la provincia. La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal dedicado a suplantar la identidad de compañías reales para defraudar a proveedores de climatización, electricidad y suministros industriales.

La investigación arrancó precisamente en Alicante, donde los agentes detectaron el uso fraudulento de los datos mercantiles de una firma local. A partir de esa pista, las pesquisas destaparon una trama que afecta a catorce empresas de toda España, acumulando un fraude de más de sesenta y seis mil euros y tentativas frustradas por otros ochenta y cuatro mil.

El entramado utilizaba el CIF, domicilios y documentación oficial de empresas solventes para encargar material a crédito que nunca abonaban, concertando las entregas en polígonos industriales y cambiando la ubicación a última hora para no dejar rastro.

El operativo ha concluido con la detención de dos hombres: el mayor de ellos, de cuarenta y seis años y con reclamaciones judiciales previas, ha ingresado en prisión provisional tras intentar darse a la fuga, mientras que a ambos se les imputan delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal en una causa que continúa abierta.