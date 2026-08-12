Así se verá el eclipse en Alicante

La provincia de Alicante se prepara para vivir esta tarde un eclipse solar excepcional, visible en toda la provincia y que, en algunos puntos de la Marina Alta, llegará a ocultar hasta el 99,9 % del Sol. Aunque la franja de totalidad atravesará otras zonas de la Península, en Alicante el eclipse será parcial.

En municipios como Dénia, Pego, El Verger o Els Poblets se darán algunas de las mejores condiciones de observación, pero será fundamental contar con un horizonte despejado hacia el oeste, ya que el máximo llegará con el Sol muy bajo.

En Alicante capital, el eclipse comenzará sobre las 19:00 horas y alcanzará su máximo alrededor de las 20:34, con una ocultación cercana al 99,1 %. El Sol se pondrá aproximadamente a las 20:59.

La Universidad de Alicante organiza una observación pública en el Campus Oeste de San Vicente del Raspeig desde las 19:15 hasta las 21:00 horas, con una ocultación máxima de alrededor del 99,14 %.

Y una advertencia fundamental: en Alicante nunca será seguro mirar directamente al Sol, porque no habrá totalidad. Es imprescindible utilizar gafas específicas para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2. También se recomienda extremar la precaución al desplazarse a zonas de montaña por el riesgo de incendios y posibles restricciones de acceso.