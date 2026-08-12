ECLIPSE

Así se verá el eclipse en Alicante

Alicante se prepara para vivir esta tarde un eclipse solar excepcional que rozará la totalidad en el norte de la provincia. La Marina Alta será uno de los mejores puntos para contemplarlo, con hasta un 99,9 por ciento del Sol oculto, mientras que en la capital el máximo llegará al 99,1 por ciento. Un espectáculo que obligará a mirar al oeste y, sobre todo, a hacerlo con la protección adecuada.

Redacción

ALICANTE |

ASÍ SE VERÁ EL ECLIPSE EN ALICANTE
ASÍ SE VERÁ EL ECLIPSE EN ALICANTE | UNE

La provincia de Alicante se prepara para vivir esta tarde un eclipse solar excepcional, visible en toda la provincia y que, en algunos puntos de la Marina Alta, llegará a ocultar hasta el 99,9 % del Sol. Aunque la franja de totalidad atravesará otras zonas de la Península, en Alicante el eclipse será parcial.

En municipios como Dénia, Pego, El Verger o Els Poblets se darán algunas de las mejores condiciones de observación, pero será fundamental contar con un horizonte despejado hacia el oeste, ya que el máximo llegará con el Sol muy bajo.

En Alicante capital, el eclipse comenzará sobre las 19:00 horas y alcanzará su máximo alrededor de las 20:34, con una ocultación cercana al 99,1 %. El Sol se pondrá aproximadamente a las 20:59.

La Universidad de Alicante organiza una observación pública en el Campus Oeste de San Vicente del Raspeig desde las 19:15 hasta las 21:00 horas, con una ocultación máxima de alrededor del 99,14 %.

Y una advertencia fundamental: en Alicante nunca será seguro mirar directamente al Sol, porque no habrá totalidad. Es imprescindible utilizar gafas específicas para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2. También se recomienda extremar la precaución al desplazarse a zonas de montaña por el riesgo de incendios y posibles restricciones de acceso.

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