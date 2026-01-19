Decomisadas 4.300 plantas de marihuana en dos operaciones desarrolladas en Alicante y Tarragona

La Guardia Civil y la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Calafell, han culminado una importante operación conjunta contra el cultivo ilegal de marihuana que se ha saldado con la detención de siete personas y el desmantelamiento de varias plantaciones en las provincias de Alicante y Tarragona, han informado fuentes de la Comandancia de Alicante.

Fue la Guardia Civil de Muro de Alcoy la que descubrió los restos de una importante plantación de marihuana en la Sierra o Finestra de la Safor, en el término municipal de Lorxa. La plantación se encontraba oculta tras una densa masa arbórea, y su acceso sólo era posible cruzando a pie el río Serpis. En las inmediaciones, los agentes detectaron una cabaña artesanal equipada con enseres para vivir, así como herramientas, productos químicos y otros efectos destinados al cuidado de las plantas.

Ante estos hechos, el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Ibi asumió la investigación, optando por mantener el lugar en las mismas condiciones en que fue hallado con el objetivo de no alertar a los responsables del cultivo de que la plantación había sido localizada. Durante los meses de julio y agosto de 2025, los investigadores solicitaron apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Alicante, gracias al cual se confirmó la sospecha inicial al detectarse nuevamente, entre la zona arbolada, la presencia de centenares de plantas compatibles con el cultivo de marihuana.

El día 2 de septiembre se procedió al desmantelamiento de la plantación, formaeda por 3.000 plantas de marihuana y seis kilogramos de cogollos, así como documentación y otros efectos que permitieron identificar a los presuntos responsables. Se trataba varones afincados en distintas localidades de la provincia de Tarragona, con antecedentes penales en varios países europeos por delitos relacionados con el tráfico de drogas y robos violentos, así como con prohibición de entrada en el espacio Schengen.

Colaboración con otros cuerpos policiales

A través de diversos protocolos de coordinación policial, se tuvo conocimiento de que, desde comienzos de 2025, la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría de Policía Nacional de Tarragona investigaba a estas mismas personas por el cultivo de marihuana en el interior de tres viviendas unifamiliares situadas en urbanizaciones de alto nivel económico de las localidades de Calafell, Cunit y Roda de Berà.

Por todo ello, se acordó la creación de un equipo conjunto de investigación entre Guardia Civil y Policía Nacional, contando en todo momento con la colaboración de la Policía Local de Calafell. Asimismo, durante el desarrollo de la operación se contó con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad nº 4 de Barcelona, la USECIC de la Comandancia de Tarragona, las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de Alicante y Tarragona, la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Reus, la Policía Científica de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Tarragona, la Unidad de Intervención Policial y el Grupo de Operaciones Especiales de Barcelona.

Explotación de la operación

Tras más de dos meses de intensas gestiones de investigación y una vez plenamente identificados los integrantes de la organización criminal, el día 25 de noviembre se llevaron a cabo siete entradas y registros en diversos inmuebles de las citadas localidades tarraconenses. Para ello se desplegó un amplio dispositivo policial integrado por más de 150 agentes.

En el transcurso de los registros, en el sótano de una de las viviendas utilizadas para el cultivo se localizó un zulo habilitado como laboratorio, donde se intervenía maquinaria específica para el secado, tratamiento y transformación de marihuana en polvo de hachís, siendo este el primer laboratorio de estas características detectado en la provincia de Tarragona.

Como resultado final de la operación, fueron detenidos siete hombres de entre 26 y 33 años de edad, y se desmantelaron tres nuevas plantaciones de marihuana, además de la localizada inicialmente en Alicante. En total se intervinieron 4.300 plantas de marihuana, 12 kilos de cogollos, 6 kilos de polen de hachís, 2.000 euros en efectivo, un dispositivo de electrochoque, un arma corta simulada, un inhibidor de frecuencia, un vehículo a motor y diverso material utilizado para el cultivo, tratamiento y transformación de la droga.

Los detenidos, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó la puesta en libertad de todos ellos con la imposición de medidas cautelares.