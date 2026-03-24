Cutanda resta importancia a la no declaración de festivo autonómico el 24 de junio de 2027

El Ayuntamiento de Alicante fijará el 24 de junio de 2027, día de San Juan, como festivo local, según ha confirmado este martes la portavoz municipal y edil de Fiestas, Cristina Cutanda, en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno.

La concejala ha realizado estas declaraciones a preguntas de medios de comunicación, después de que el pasado viernes el pleno del Consell aprobara el calendario laboral para el año que viene y no declarara festivo autonómico el día de San Juan, algo que sí está establecido para este 2026.

Mientras el mundo de la Fiesta Oficial está molesto con la decisión, Cristina Cutanda se ha mostrado mucho más tibia de lo que expresó el ayuntamiento de Alicante con este asunto cuando gobernaba el Botànic. Fue precisamente el gobierno progresista de la Generalitat el que propició que varios años ese festivo autonómico en el Día de San Juan se considerara "recuperable", tal y como se ha hecho estos dos últimos años, con cifras de record de visitantes para la ciudad. Este año 2026, recordamos, es festivo remunerado y no recuperable por decisión también del Consell, cuando lo presidía Carlos Mazón..

Sobre si el Ayuntamiento cree que por este hecho podría haber un impacto durante las fiestas oficiales de la ciudad de Alicante, Cutanda ha aseverado que eso no se podrá saber hasta ese momento; "hasta que no lo vivamos, no se podrá calibrar" el impacto negativo que tendrá esta decisión del Consell.

Asimismo, preguntada por si el consistorio se plantea pedir al Consell que fije como festivo recuperable el 24 de junio del año que viene, ha manifestado: "Siempre que sea festivo autonómico a nosotros nos va a llenar de orgullo como alicantinos y, en este sentido, la Generalitat yo creo que lo tendrá en cuenta".