Los cuatro mercados y mercadillos de Alicante abren este sábado festivo de la Constitución

Alicante abre sus cuatro mercados municipales y mercadillos el próximo sábado, 6 de diciembre, día de la Constitución para facilitar las compras de proximidad en estas señaladas fechas festivas del puente en los puestos concesionarios de la ciudad. Así como el Ayuntamiento ha autorizado en Navidad la ampliación del horario del martes 23 de diciembre hasta las 17 horas.

Los Mercados municipales reciben miles de pedidos e incrementan su trabajo en estas fechas ya que el comercio de proximidad es la opción preferida para más de la mitad de los compradores alicantinos, que acuden a realizar compras de forma habitual en nuestros mercados de abastos y mercadillos de la ciudad.

La concejala de Comercio y Mercados, Lidia López, animó a “consumir producto de calidad y kilómetro cero de nuestros comercios locales”, así como informó que “desde el Ayuntamiento se autoriza cada año a ampliar horarios y abrir en festivos para facilitar a los alicantinos las compras para ello aprueba un calendario de aperturas y pone todos los medios necesarios para facilitar su funcionamiento y que los servicios funcionen a pleno rendimiento en estas señaladas fechas”.

La Navidad es uno de los períodos de mayor actividad y ventas, por ello con las nuevas aperturas y horarios flexibles especiales, se favorece un doble objetivo por un lado se apoya al sector comercial que incrementa su trabajo en un momento clave y por otro se garantiza que los ciudadanos puedan realizar sus compras en los comercios de proximidad.

Desde la Asociación de Comerciantes Concesionarios de los Mercados Municipales, agradecen estas aperturas ya que son momentos importantes de ventas y siempre funcionan muy bien, la Navidad y festivos como Nochebuena unos de los días con más afluencia de público.

Horarios de aperturas de los cuatro Mercados

Concretamente, el Ayuntamiento ha autorizado la apertura extraordinaria de los mercados municipales Central, Babel, Benalúa y Carolinas del 6 de diciembre. Un festivo autorizado en la Comunidad Valenciana para la apertura de establecimientos comerciales por la Campaña de Navidad, en su horario habitual, de lunes a viernes de 7.00 a 14.30 horas, y los sábados y vísperas de fiestas de 7.00 a 15.00 horas.

Desde la concejalía de Mercados la edil responsable resaltó la medida destacando que “comprar en nuestros mercados municipales significa apostar por la calidad, el trato cercano y los mejores productos de kilómetro cero, acudir al comercio local tradicional es muy importante para mantenerlo activo y promocionarlo”.

Por su parte también se autoriza el martes día 23 de diciembre la ampliación del horario de apertura de los cuatro mercados municipales hasta las 17 horas, y en Benalúa, se mantendrá su horario habitual. Además se amplía el horario de accesos y permanencia de los comerciantes de los cuatro mercados municipales en el interior de los mismos, del 20 al 23 de diciembre, adaptado a la presencia y necesidad de los mismos.

Mercadillos mantienen las aperturas los jueves y sábados

Los mercadillos municipales José Manuel Gosálbez, Carolinas, Benalúa y Babel de venta al aire libre, también van a mantener abiertos sus cerca de 600 puestos de venta este próximo sábado festivo, de 8 a 14 horas, para facilitar las compras ya que el 34% venden productos de alimentación. Estos mercadillos generan sinergias con los mercados y refuerza la capacidad de atracción de ambos equipamientos.

Ampliación del servicio de limpieza y mantenimiento de Mercados

Con motivo de estas aperturas se contará con la colaboración del servicio de Infraestructuras y Mantenimiento, Limpieza y Gestión de Residuos para el establecimiento de un servicio extraordinario de limpieza en los interiores de los mercados y baños, el establecimiento de un servicio extraordinario de limpieza exterior de los mercados municipales , un servicio de seguridad y, en el caso del Mercado Central, además, disponer del servicio del compactador.