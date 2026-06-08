Cuatro detenidos en Alicante por financiar móviles de alta gama con nóminas falsas

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a cuatro hombres acusados de los delitos de estafa y falsedad documental, por supuestamente adquirir teléfonos móviles de alta gama mediante la presentación de nóminas falsificadas para que se los financiaran.

Según ha informado este domingo la Policía, los arrestados consiguieron obtener un móvil valorado en unos 1.500 euros en un comercio de Alicante y posteriormente intentaron repetir el mismo procedimiento en otros establecimientos de la capital alicantina, Elche, Murcia y Cartagena.

La investigación comenzó tras la denuncia del representante legal de una tienda donde tres personas habían comprado un móvil de 1.500 euros, tras sospechar de la autenticidad de la nómina aportada por uno de los compradores para financiar su adquisición.

Los agentes identificaron a los tres hombres y comprobaron que el documento era falso y que el supuesto titular nunca había trabajado en la empresa que figuraba en la nómina.

Posteriormente, tras una llamada del denunciante sorprendieron a los tres sospechosos y otro más cuando intentaban financiar otro terminal utilizando nuevamente documentación supuestamente falsificada, y además verificaron que los números de cuenta facilitados para el pago de las cuotas no existían.

La Policía mantiene abierta la investigación sobre un quinto implicado que aún no ha sido localizado y trata de determinar si los sospechosos cometieron hechos similares en otras localidades.

Los cuatro detenidos, de entre 45 y 51 años, tienen antecedentes policiales, algunos por estafa, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Alicante.