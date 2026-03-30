Cruz Roja se encargará del programa de prevención de la soledad no deseada

El Ayuntamiento de Alicante ha preadjudicado en Junta de Gobierno Local el servicio de Prevención y Abordaje de Situaciones de Soledad no Deseada en personas mayores de 60 años, en el ámbito de la concejalía de Bienestar Social.

Cruz Roja ha presentado la oferta mejor valorada, que asciende a 235.000 euros por un año de servicio, que se podrá extender con dos prórrogas de un año cada una.

Esta iniciativa pionera se desarrollará en el ámbito de los Servicios Sociales municipales con el objetivo de reducir el aislamiento social y mejorar la calidad de vida de las personas mayores en situación de vulnerabilidad con un programa de atención integral e interdisciplinar. El objetivo es formar un equipo de 12 profesionales que presten más de 800 atenciones semanales en centros sociales.

"La soledad no deseada constituye uno de los principales retos sociales en la actualidad, con una especial incidencia entre las personas mayores y con este programa específico y especializado, que trabajará con un enfoque preventivo, comunitario e integral, vamos a prevenirla y combatirla”, expone la concejala de Bienestar Social, Begoña León. La edil señala que “estudios realizados en el municipio de Alicante revelan que una parte muy significativa de las personas mayores de 65 años experimenta sentimientos persistentes de soledad, llegando en muchos casos a situaciones de aislamiento severo, algo que no podemos y no vamos a consentir”.

Ante esta realidad, el nuevo programa municipal tiene como objetivo principal reducir las situaciones de soledad no deseada o el riesgo de padecerla en personas mayores de 60 años residentes en Alicante. El programa contempla la detección temprana de casos, la creación de espacios seguros de relación y apoyo emocional, el desarrollo de habilidades personales y sociales, la mejora de la autoestima, la reducción de la brecha digital y la promoción de la participación en la vida comunitaria.

Captación, intervención y evaluación

La intervención se desarrollará a través de un equipo interdisciplinar de 12 profesionales compuestos por profesionales del ámbito de lo social —psicología, trabajo social, educación e integración social— que prestarán atención en los diferentes centros sociales de la ciudad, en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes. El programa se estructura en tres fases: difusión y captación, intervención integral (individual, grupal y comunitaria) y evaluación continua, con informes periódicos de seguimiento y una evaluación final del impacto.

Se estima que el programa podrá alcanzar más de 800 atenciones semanales a personas mayores, combinando atención domiciliaria, acompañamiento psicosocial, talleres grupales de bienestar emocional, estimulación cognitiva, uso de tecnologías digitales y acciones comunitarias e intergeneracionales.

Con este programa, señala León, “el Ayuntamiento de Alicante refuerza su compromiso con el bienestar, la dignidad y la inclusión social de las personas mayores, promoviendo una ciudad más humana, cohesionada y solidaria”.

Esta iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia del Ayuntamiento de Alicante para visibilizar y combatir la soledad no deseada, que incluye campañas de sensibilización como “Tenlos en cuenta”, que incluyó el cortometraje ‘Maruja’, premiado en festivales nacionales e internacionales, así como convenios de colaboración con entidades especializadas como la Asociación Teléfono de la Esperanza.