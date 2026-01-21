La Costa Blanca difunde su oferta turística en el centro de Madrid a través de un cubo de pantallas gigantes

La provincia de Alicante vuelve este año al centro de Madrid para mostrar su oferta turística a través de una original e innovadora acción de street marketing: un gran cubo de pantallas LED. Presentaciones de destino, desfiles, proyecciones, sorteos y actuaciones musicales son algunas de las múltiples propuestas que se llevarán a cabo en este espacio de promoción que, bajo el título ‘Costa Blanca 360º’, estará ubicado en una de las zonas comerciales más emblemáticas y concurridas de la capital, la conocida Plaza del Callao.

Entre las novedades de esta edición de FITUR destaca la ampliación de la programación, que se extenderá a todo el fin de semana, de modo que las actividades se desarrollarán desde este jueves 22 de enero por la mañana hasta el domingo día 25 por la tarde, así como la instalación de un código QR gigante en la parte superior del cubo para que desde las azoteas y edificios colindantes el público pueda consultar en directo las múltiples propuestas que albergará este espacio 2.0.

“Por segundo año consecutivo, apostamos por salir a la calle para acercar a los miles de viandantes que cada día pasean por la Plaza del Callao la amplia oferta turística que atesoran nuestros municipios”, ha señalado el presidente de la Diputación, Toni Pérez, quien ha explicado que se trata de “una iniciativa experiencial con la que, además de captar visitantes, pretendemos evocar sensaciones y emociones que despierten en el público su interés por nuestra tierra”.

De Alicante al mundo

El Benidorm Fest; la Semana Santa de Orihuela y Monòver; los Moros y Cristianos de Alicante, Elche, Sax, Rojales, Callosa de Segura y Albatera; el Carnaval de Torrevieja; la Festa dels Enfarinats de Ibi; el XXXVIII Festival de Cine de L’Alfàs del Pi; el Mundial de Kayak de Mar de La Vila Joiosa; la Feria de Ganado de Dolores; el Festival Mar de Xàbia; la Nit del Ciris de Busot; las ‘Noches Mágicas’ de Sant Joan d’Alacant; el proceso de elaboración de las muñecas de Onil; el Bicentenario de Pinoso; Festival Internacional de Danza MOU-TE de Santa Pola; la campaña #Esoquetumedas o las Fiestas y Romería de Benejúzar son algunos de los muchos atractivos turísticos que se darán a conocer gracias a esta novedosa acción de street marketing.

El cubo 2.0, compuesto por cinco pantallas LED gigantes, será también una zona desde la que se repartirá material promocional, se realizarán sorteos y se emitirán vídeos de otros municipios como Dénia, Biar, Finestrat, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig o Pilar de la Horadada.

“Este proyecto experiencial, pionero en el ámbito del turismo, contará durante varias jornadas con una intensa agenda de actividades y presentaciones en directo para acercar al público nuestras fiestas patronales, gastronomía, naturaleza o cultura”, ha manifestado el presidente dela institución.