La Costa Blanca se consolida en FITUR como un destino de diversidad e innovación

El presidente de la Diputación de Alicante y del Patronato Provincial de Turismo, Toni Pérez, ha avanzado las principales líneas estratégicas que el organismo autónomo llevará a cabo en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2026, que se celebra en Madrid del 21 al 25 de enero.

Toni Pérez ha detallado algunas de las propuestas que desarrollará la institución provincial en la mayor feria del sector, una hoja de ruta que se estructura mediante una completa acción promocional que se estructurará en diversos bloques -deporte, cultura, fiestas, gastronomía, ocio, naturaleza, playas- y en tres escenarios diferentes –IFEMA, Callao y Espacio Saborea Costa Blanca-.

Algunos de los datos que ha proporcionado el presidente, acompañado por el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, reflejan más de 60 presentaciones, de 38 municipios alicantinos, 25 showcookings de 18 poblaciones, así como una veintena de localidades que asistirán de manera presencial, con técnico propio, durante las jornadas dirigidas al público.

Toni Pérez ha indicado que, según las previsiones con las que trabaja el sector, “2026 será un año de récord con unas perspectivas de crecimiento favorables, impulsadas por una creciente demanda y por una personalización de las experiencias”. En este sentido, ha indicado que la actividad que generará la Costa Blanca y sus municipios en Madrid “es intensa, extensa y llega a su cénit”.

El responsable institucional también ha indicado que la presencia de la Costa Blanca en FITUR “nos impulsa a cerrar acuerdos, aprovechar las sinergias del sector en el ámbito internacional, mostrar nuestra potencia como destino accesible, sostenible e innovador y agendar citas con profesionales para concretar acuerdos”.

“La hoja de ruta que tenemos prevista se focaliza hacia un fortalecimiento de nuestro posicionamiento como destino turístico líder en diversidad, innovación, sostenibilidad, accesibilidad y excelencia”, ha indicado Toni Pérez, quien ha asegurado que el objetivo en esta edición es “consolidar nuestro liderazgo en uno de los mayores escaparates turísticos mundiales, difundir las novedades promocionales de nuestros municipios, servir de punto de encuentro entre los profesionales alicantinos e impulsar colaboraciones mediante acuerdos con actores clave”.

Novedades

Durante la rueda de prensa, Mancebo ha concretado diversas novedades que Costa Blanca ejecutará en FITUR, “con el propósito de mostrar al mundo el músculo turístico de nuestra provincia”.

Además de la apuesta por la sostenibilidad, la desestacionalización de la demanda, la digitalización y el incremento de la conectividad, el organismo autónomo de la Diputación de Alicante canalizará sus esfuerzos promocionales en sus tres habituales espacios de trabajo.

Por una parte, el director del Patronato Costa Blanca ha insistido en las actividades que se llevarán a cabo en IFEMA durante todo el certamen, con reuniones profesionales, presentaciones agrupadas por bloques temáticos, puntos de información digital y demostraciones culinarias, entre otras.

Por otro, Mancebo ha destacado el despliegue provincial que se mostrará a través del cubo ubicado en la Plaza de Callao, un elemento estratégico e innovador que albergará acciones de street marketing con pantallas gigantes y que este año se prolongará también durante todo el fin de semana.

Por último, ha recordado la promoción gastronómica y de productos con denominación de origen de la provincia que se difundirá en el espacio Saborea Costa Blanca, un evento que este año cambia de día para celebrarse en la jornada previa al arranque de la feri “Nuestra prioridad es apostar por la diversificación, la sostenibilidad, la digitalización, la calidad y variedad de los servicios y la oferta, así como por encontrar el equilibro entre todos los municipios, de interior y de costa, que quieran difundir sus propuestas en esta feria”, ha indicado el responsable turístico. “FITUR 2026 será un escaparate clave para posicionarnos como un destino líder en diversidad y excelencia”, ha concretado Mancebo.

Agenda de actividades

Como viene siendo habitual, el estand de la Costa Blanca se integrará dentro del espacio destinado a la Comunitat Valenciana, ubicado en el pabellón 7 de Ifema. Este año se ha incluido una tecnología audiovisual de alto impacto, con pantallas aéreas de gran formato y alta resolución, con el blanco como color predominante y combinaciones con azul.

La provincia de Alicante dispondrá de una zona que dará cabida, en doce mesas de trabajo, a las reuniones profesionales, tanto de los coexpositores de la provincia como del Patronato Provincial de Turismo. Este espacio albergará también un punto de información turística en el que durante todas las jornadas del certamen se atenderán las demandas de información de los visitantes.

Durante el fin de semana, en las jornadas dirigidas al público final, el mostrador se ampliará con otros adicionales perimetrales en los que los informadores turísticos de los municipios de la provincia que lo hayan solicitado –en este caso Dénia, Xàbia, Benisaa, Calp, Altea, El Campello, Villena, Biar, Santi Vicent del Raspeig, Crevillent, Santa Pola, Guardamar del Segura, Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada, Finestrat y Rojales- difundirán su oferta.

Además, el estand de la Costa Blanca contará con diferentes puntos digitales de descarga de información turística y el videowall Costa Blanca se trasladará a una de las salas de prensa habilitadas por Turisme Comunitat Valenciana.

Finalmente, Costa Blanca también tendrá presencia en FITUR Sports, FITUR LGTB+, FITUR Screen y FITUR Lingua con el objetivo de difundir las propuestas de las localidades alicantinas y mantener reuniones profesionales y charlas especializadas.