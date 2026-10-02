La comisión municipal sobre el escándalo de 'Les Naus' termina sin un dictámen conjunto

El Ayuntamiento de Alicante ha cerrado hoy la comisión no permanente de pleno sobre lo ocurrido con la adjudicación irregular de los pisos protegidos de la urbanización Les Naus.

Los grupos con representación “no han conseguido llegar a un dictamen conjunto”, porque mientras que la oposición sitúa la responsabilidad en la figura del alcalde, el equipo de gobierno de Luis Barcala sostiene que las competencias municipales “se cumplieron de forma impecable en todo el proceso”.

Así lo ha expresado el vicealcalde y presidente de la Comisión, Manuel Villar quien ha recordado que éste era el objetivo de este organismo no permanente: dirimir la actuación municipal que “se ha cumplido con total pulcritud”.

Manuel Villar, vicealcalde de Alicante

Por su parte, la representante socialista en la comisión Ana Barceló ha coincidido con el resto de grupos de la izquierda, al responsabilizar políticamente al alcalde y exigir su dimisión. Entre otras cosas porque el gobierno municipal “ha impedido conocer la verdad obstaculizando el acceso a la información y negándose a dar explicaciones”.

Ana Barceló, portavoz del PSOE

Precisamente hoy, ha añadido Barceló, “cuando el acceso a la vivienda es uno de los problemas sociales más graves en España”. Barceló ha lamentado que la comisión haya terminado sin un acuerdo entre los grupos para elaborar un dictamen común.

La investigación seguirá en Les Corts

La Comisión de Investigación en Les Corts Valencianes se reanudará el 20 y 22 de octubre. Se ha acordado llamar a comparecer a 12 personas, seis para cada una de estas jornadas, según han indicado fuentes del parlamento valenciano.

En el listado de nombres cuya asistencia se ha solicitado ahora figuran cuatro investigados en la causa judicial. Entre ellas la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez, poseedora de un piso en el residencial. Su comparecencia se ha fijado para las 10.00 horas del 20 de octubre.

Para el día 22 se han establecido las comparecencias de otras personas beneficiarias de pisos en Les Naus, algunas investigadas en sede judicial, como es el caso de la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, a las 10:00 horas.

También, para esa misma jornada a las 13.00 horas, la de la arquitecta del consistorio alicantino que, además, es pareja del funcionario (e igualmente imputado) de la Conselleria de Vivienda responsable de los visados de la promoción.

Además de a estas cuatro personas investigadas, la comisión ha acordado llamar, para el día 20 de octubre, a dos hijos y un sobrino de María Pérez-Hickman, jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante que igualmente está imputada. Esos familiares de la funcionaria también consiguieron vivienda en el complejo.