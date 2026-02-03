El Colegio de Médicos de Alicante fija su hoja de ruta para 2026 con la defensa profesional y la mejora asistencial como ejes

El presidente del COMA, Hermann Schwarz, subrayó que la organización afronta el nuevo ejercicio con una agenda clara basada en la defensa institucional activa, la utilidad directa para los colegiados y el compromiso social. La actual Junta Directiva, renovada en octubre de 2025, mantendrá una estructura paritaria y un proyecto continuista enfocado en la transparencia y la vocación de servicio.

En el plano laboral, el Colegio denunció la precariedad que sufre el colectivo médico, marcada por jornadas que superan los límites legales, guardias mal retribuidas y una sobrecarga asistencial creciente. El COMA apoya las reivindicaciones sindicales para lograr un estatuto específico para los médicos y reclama una reorganización del sistema sanitario que reduzca el desgaste emocional de los profesionales y mejore la atención a los pacientes. En este contexto, ha llamado a la participación en la manifestación del 14 de febrero y en la huelga médica indefinida convocada a partir del 16 de febrero, con paros mensuales hasta junio.

Por otra parte, la entidad colegial, ha anunciado que solicitará una pena de nueve años y medio de prisión para su exgerente, José Manuel Coloma, en el juicio pendiente de señalamiento por la presunta estafa de 760.000 euros a la institución colegial.

Durante la comparecencia ante los medios para dar a conocer la hoja de ruta de la entidad, la actual directiva del COMA ha confirmado que este miércoles han sido convocados en la Audiencia Provincial de Alicante los abogados de las distintas partes con el fin de explorar un posible acuerdo de conformidad. No obstante, desde el Colegio de Médicos han dejado claro que no están dispuestos a alcanzar ningún acuerdo.

El objetivo prioritario del COMA es lograr la restitución íntegra de los 760.000 euros supuestamente defraudados, así como que el encausado asuma su responsabilidad penal. Los hechos salieron a la luz en 2018, año en el que la junta directiva del Colegio presentó una querella criminal contra el exgerente por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal.

Por otro lado, en esa misma comparecencia, el vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, José Luis Bataller, ha alertado sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención ante el incremento de las agresiones a los facultativos médicos.

Según ha avanzado Bataller, a lo largo de este mes se darán a conocer los datos relativos a las agresiones físicas y verbales sufridas por los profesionales sanitarios, unos episodios que, en muchos casos, no llegan a denunciarse ante el propio Colegio de Médicos.