Cocemfe Alicante advierte sobre los 'curis' y pide aulas libres de violencia y discriminación

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el ciberacoso, que se conmemora este jueves, Cocemfe ha reivindicado la "necesidad" de avanzar hacia "una educación inclusiva que evite que la discapacidad sea motivo de prejuicios, discriminación o exclusión en las aulas", al tiempo que ha alertado sobre los llamados 'curis', que son caricaturas de estudiantes y docentes que circulan por redes sociales.

El alumnado con discapacidad puede encontrarse con distintas formas de "incomprensión y rechazo". De acuerdo con la federación, las burlas se relacionan con el uso de sillas de ruedas, muletas o prótesis, y también con impedimentos orgánicos que no son visibles, como las asociadas al dolor crónico o la fatiga.

Asimismo, la "falta de accesibilidad" en patios, actividades deportivas, excursiones y espacios de ocio limita la participación y puede favorecer "situaciones de aislamiento", por lo que "la prevención del acoso no puede desligarse de la construcción de entornos educativos inclusivos", según ha indicado Cocemfe Alicante en un comunicado.

A través de su Servicio de Educación, la federación desarrolla acciones de sensibilización en los centros educativos, intervenciones directas y formación y asesoramiento a docentes y familias, con el fin de acercar "la realidad de la discapacidad a las aulas", desmontar "estereotipos" y promover "una convivencia basada en el respeto a la diversidad y la participación en igualdad".

En este marco, la entidad promueve el Modelo Universal de la Discapacidad como "herramienta para abordar las causas de la exclusión y prevenir el acoso escolar".

De acuerdo con Cocemfe, trasladar esta perspectiva a las aulas significa "dejar de entender la discapacidad como una anomalía individual y explicar que cualquier persona puede experimentar situaciones de limitación a lo largo de su vida".

Esta mirada, según la federación, busca ayudar a desmontar "el estigma de la diferencia" y a cuestionar "los prejuicios que pueden situar a unos compañeros por encima de otros".

En este contexto, Cocemfe Alicante ha defendido que "la accesibilidad, el diseño para todas las personas y la participación en igualdad deben incorporarse desde el origen a los espacios de aprendizaje, el ocio y las actividades compartidas".

Entorno digital

Por otra parte, la federación ha apuntado que la convivencia escolar se enfrenta a "nuevas formas de violencia en el entorno digital", como los 'curis', las caricaturas y publicaciones que circulan por redes sociales pueden pasar de la "broma" a la "ridiculización" y la "humillación pública".

Aunque no todos estos contenidos constituyen acoso, algunos cruzan esa línea y pueden amplificar las burlas más allá del aula, según Cocemfe. Por este motivo, la federación considera "necesario" prestar atención a lo que ocurre en los espacios digitales y a cómo afecta a la convivencia entre el alumnado.

Como muestra de este trabajo de sensibilización, Cocemfe Alicante ha celebrado una jornada en la escuela de personas adultas del IES Tháder de Orihuela (Alicante), en la que han participado más de cien personas y diversas asociaciones locales.

Durante dos horas se han abordado los distintos tipos de discapacidad, la accesibilidad universal, el lenguaje inclusivo y la "importancia" del respeto mutuo en la convivencia diaria.

Además, la jornada ha contado con la participación del deportista local Juanjo Caselles, que ha compartido su experiencia de discapacidad adquirida durante la adolescencia y ha explicado el papel que el deporte ha desempeñado en su trayectoria personal.

Su testimonio ha permitido acercar al alumnado una vivencia en primera persona y reflexionar sobre "las barreras, los apoyos y las oportunidades de participación".

Prevención

Finalmente, la federación ha remarcado que "la prevención del acoso hacia el alumnado con discapacidad no puede quedarse en una declaración de buenas intenciones", sino que requiere "detectar y frenar cualquier forma de burla, rechazo o discriminación, garantizar entornos accesibles y actuar ante las situaciones de exclusión".

En este sentido, Cocemfe Alciante ha manifestado que "ningún alumno o alumna debería tener que justificar sus necesidades, ocultar su discapacidad o renunciar a participar para sentirse parte de su centro educativo".

Por último, ha sostenido que "la escuela debe ser un espacio seguro, accesible y compartido, donde la diversidad se respete y los derechos de todo el alumnado estén garantizados".