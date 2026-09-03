La ciudad de Alicante bate su propio récord de ocupación con un 95% en agosto

La ciudad de Alicante ha cerrado el mes de agosto con un 95% de ocupación, lo que en el sector se considera “lleno técnico”, en un verano de récord, según los datos facilitados por la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) al Patronato de Turismo Alicante City&Beach.

El mes de agosto ha finalizado con un 95% de ocupación, mientras que en 2025 la cifra fue del 92,60%. Además, la ciudad se sitúa casi cinco puntos por encima de la media provincial de los alojamientos asociados a APHA.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha asegurado que “los datos son reflejo del gran momento turístico que vive Alicante con una ocupación que ya es elevada todo el año y donde ya no podemos hablar de temporada alta, media y baja porque la política de turismo segmentado que venimos realizando continúa dando sus frutos”. “Aún así el verano lógicamente es un momento crucial para el sector y podemos decir que éste está siendo tremendamente positivo”, ha añadido la edil.

No sólo en agosto ha subido la ocupación con respecto al año pasado, también en junio y en julio han mejorado los datos en 2026. En el mes de junio la ocupación alcanzó el 91,61% frente al 86,84 de 2025, mientras que en julio del 89% se pasó al 93,62% en la ciudad sin contar la Playa de San Juan que, a falta del dato diferenciado de agosto, se ha situado en el 96% en julio y en el 96,4% en junio.

Además, la rentabilidad de los alojamientos se sitúa al alza, un dato que, para Poquet “es muy importante porque es lo que genera riqueza, empleo y bienestar en una ciudad como Alicante donde el turismo es la principal fuente de riqueza al ser una actividad que repercute directamente en la hostelería, el comercio y demás sectores relacionados”.