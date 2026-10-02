Cinco áreas de HLA Vistahermosa reciben el reconocimiento de Merco Salud

HLA Clínica Vistahermosa (Alicante) ha recibido cinco reconocimientos de Merco Salud por su labor en las unidades de Ginecología, Reumatología, Oncología, Cirugía General y Farmacia.

Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es el monitor corporativo de referencia en Iberoamérica que viene evaluando la reputación de las empresas desde el año 2000. Se basa en una metodología multistakeholder compuesta por seis evaluaciones y más de veinte fuentes de información. Es el único estudio independiente que analiza de forma global la reputación de la sanidad española. Su metodología evalúa no solo los resultados clínicos, sino también la calidad asistencial, el prestigio profesional, la innovación, la gestión, la confianza del paciente y la percepción social de los centros sanitarios.

El reconocimiento otorgado a HLA Vistahermosa reconoce la excelencia de los profesionales de las áreas de Cirugía General, Dra. Vanesa Maturana y Dra. Marta Bellón; Farmacia, Dra. Mariola Sirvent; Reumatología, Dr. Carlos Santos y Dr. Alejandro San Martín; Ginecología, Dra. Débora Labios; y Oncología, Dra. Elena Asensio.

Para la Dra. Concha Giner, directora Médica del centro alicantino, este reconocimiento “supone una enorme satisfacción para HLA Vistahermosa, porque pone en valor el trabajo que realizan cada día nuestros profesionales y, especialmente, la capacidad de nuestras unidades para ofrecer una atención coordinada, especializada y centrada en las necesidades de cada paciente. Además, añade, nos anima a seguir avanzando y, sobre todo, a seguir poniendo en valor el talento y la dedicación de nuestros profesionales.”

El ranking elaborado anualmente por la consultora Merco posiciona a HLA Vistahermosa como el mejor hospital privado de Alicante.

Siete centros de Grupo HLA entre los mejores de España

En la última edición, siete centros del Grupo HLA se mantienen entre los hospitales privados con mejor reputación del país, HLA Universitario Moncloa (Madrid), HLA La Vega, (Murcia), HLA Jerez Puerta del Sur, (Cádiz), HLA Vistahermosa (Alicante); HLA Universitario Inmaculada (Granada); HLA Universitario El Ángel (Málaga) y HLA Montpellier (Zaragoza).

Sobre Grupo Hospitalario HLA

El Grupo Hospitalario HLA es uno de los mayores proveedores hospitalarios de España. Lo componen 18 hospitales y 38 centros médicos multiespecialidad con unidades de referencia en tratamientos de última generación, que trabajan de forma integrada para proporcionar acceso a una asistencia sanitaria de alto nivel.

Con 1.300 camas de hospitalización y más de 40 años de experiencia, HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulatoria. Sus profesionales garantizan un modelo de atención que se basa en la excelencia, la innovación, la responsabilidad y un trato humano y cercano con el paciente.