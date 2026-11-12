Casa Sicilia celebra Santa Cecilia con la música del 'Vibrato String Quartet' de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante

Con motivo del día de Santa Cecilia, patrona de la música, la bodega restaurante Casa Sicilia, situada en Novelda, ofrecerá el domingo, 22 de noviembre, a partir de las 14h. un menú especial con música en directo. La jornada combinará la gastronomía de tradición mediterránea de su restaurante con una actuación en directo del 'Vibrato String Quartet', formación integrada por miembros de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante (OFUA).

Durante la velada gastronómica, el cuarteto de cuerda interpretará un repertorio versátil concebido para amenizar el almuerzo entre viñedos. El programa contempla desde obras clásicas como el Divertimento nº 3 de W.A. Mozart o fragmentos de la Suite Española nº 1 de Isaac Albéniz, hasta piezas populares de la lírica e instrumentales del tango, tales como O Sole mio, Libertango de Astor Piazzolla o Por una cabeza de Carlos Gardel.

Para acompañar la actuación musical, el equipo de cocina ha elaborado un Menú Especial de Santa Cecilia. La propuesta se compone de entrantes al centro (Ensalada caprese, Carpaccio de prosciutto y parmesano, y Bruschetta de camembert y uva al horno); un plato principal a elegir entre Arroz frutti di mare, Arroz de secreto y boletus, Lubina con crema de cava y parmetier al tartufo o Carrillera con reducción de vino tinto y gratén de patata; y como broche dulce, Tiramisú con helado de leche merengada, acompañado de chupito digestivo de limoncello, café o infusión. La experiencia incluye el maridaje con la selección de vinos elaborados en la propia bodega (Cesilia Blanc, Cesilia Rosé y Cesilia Jove), además de agua, refrescos y cerveza, por un precio de 40 euros por persona.

Con esta iniciativa, Casa Sicilia refuerza su vinculación con las instituciones académicas y culturales, consolidando su espacio como punto de encuentro enoturístico y cultural en la comarca del Vinalopó.