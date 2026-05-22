El calor ha llegado de repente a Alicante para quedarse

La instalación de una masa de aire caliente del norte de África sobre la península afecta también a nuestro territorio con el aumento de las temperaturas que hemos venido notando en los últimos días. El fin de semana "se presenta estable y cálido"; una situación que se alargará también la próxima semana.

Según los modelos que maneja el Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, las temperaturas diurnas rebasarán los 30 grados en las comarcas del interior, llegando a los 28 en la franja costera.

No obstante, el director de dicho laboratorio, el catedrático de Geografía, Jorge Olcina, nos trae la buena noticia de que, por lo menos "las noches no llegarán a ser tropicales”.

Jorge Olcina.- Laboratorio del Clima de la UA

Según Olcina, "la temperatura del mar Mediterráneo todavía no es muy alta y permite refrescar el ambiente por las noches", cuando el sol desaparece. Durante el mes de mayo de 2026, la temperatura del mar en las costas de Alicante se sitúa entre los 19 y los 22 °C.

A principios y mediados de mes, el agua suele rondar los 18 o 19 grados pero la temperatura del agua en playas como El Postiguet ha alcanzado los 22 °C en estos últimos días.

Esta situación anticipa una próxima semana con temperaturas altas al mediodía, vientos flojos y ausencia de precipitaciones.