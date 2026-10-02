Barcala fija el debate sobre el estado de la ciudad para el 8 de octubre

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha fijado para el 8 de octubre a las 09:30 horas el pleno extraordinario sobre el debate del estado de la ciudad de 2026.

Fuentes del equipo de gobierno han informado de esta fecha. Será el último debate de este mandato, antes de las elecciones municipales previstas para mayo del año que viene.

Desde el consistorio han precisado que "los detalles sobre el desarrollo de esta sesión plenaria se concretarán durante la junta de portavoces convocada este viernes a las 11:00 horas".

Los socialistas quien hablar exclusivamente de les Naus

Tras este anuncio, la portavoz municipal del PSOE, Trini Amorós, ha exigido a Barcala que "sustituya el debate sobre el estado de Alicante por un pleno extraordinario en el que comparezca" él para "dar explicaciones sobre el caso Les Naus y el reparto de viviendas públicas entre amigachos del PP".

En un comunicado, Amorós ha señalado que "no tiene sentido celebrar el último debate del estado de la ciudad antes de las elecciones de 2027 mientras el alcalde sigue sin comparecer para aclarar qué sabía sobre la adjudicación" de las viviendas protegidas de este residencial levantado sobre suelo municipal que fue enajenado, "cuándo supo" que la ahora exedil de Urbanismo Rocío Gómez "había sido agraciada con una vivienda y qué hizo al respecto".

"Nos están tomando el pelo. ¿Cómo vamos a hablar del estado de la ciudad cuando todavía no sabemos qué ha pasado con Les Naus y cuando el alcalde sigue sin dar las explicaciones que se le están reclamando?", ha sentenciado la portavoz socialista.

"Contradicciones escandalosas

Amorós ha añadido que las últimas declaraciones en sede judicial sobre el caso "han puesto el foco en qué información manejaba el alcalde en julio de 2024". "Las contradicciones entre Toni Gallego [exconcejal de Patrimonio que declaró como testigo este miércoles ante la jueza que investiga las adjudicaciones] y el gobierno de Barcala son escandalosas", ha manifestado.

Y ha reiterado: "El alcalde no tiene otra salida que dar explicaciones sobre el mayor escándalo con vivienda pública que ha vivido la ciudad de Alicante. No podemos debatir sobre el estado de la ciudad, sin que el alcalde haya aclarado qué ha pasado con Les Naus".

"Antes de hacer nuevos anuncios, Barcala tiene que dar la cara y explicar a los alicantinos qué ocurrió con las viviendas públicas y qué conocimiento tenía su gobierno", ha sentenciado la portavoz socialista.