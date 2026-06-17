El Ayuntamiento aprueba por unanimidad la Fundación del Centenario de las Hogueras

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alicante ha refrendado este miércoles, por unanimidad, la constitución de la Fundación para el Centenario de las Hogueras en 2028, y de una modificación de créditos necesaria para su puesta en marcha. Esta aprobación llega después de que el pasado mes de mayo convocara el alcalde Luis Barcala una Junta de Portavoces en la que entregó los estatutos de la Federació a los representantes de los grupos municipales, para que aportaran ideas e iniciativas de cara al Centenario.

Barcala, al explicar la filosofía de esta Fundación durante la celebración del Pleno, ha explicado que “Queremos que sea una fundación de ciudad, no sólo del mundo festero. Se pretende que sea patrimonio emocional de Alicante; que toda la ciudadanía participe y se implique en la celebración de los cien primeros años de nuestra Festa”, ha destacado el primer edil. Y ha precisado que "esta Fundación nace desde el consenso, el diálogo y el respeto a la historia de nuestra Fiesta".

La Fundación, presidida por Barcala y con una comisión ejecutiva bajo la presidencia de Andrés Llorens quien fue presidente de la Comisión Gestora entre 1995 y 1999 se ocupará de la planificación, organización y celebración de actos y conmemorativos relacionados con el Centenario; la puesta en valor de la historia, tradición y patrimonio cultural de las Hogueras y el fomento de la participación y la implicación de toda la ciudadanía en esta celebración. También se ocupará de la promoción y proyección de la imagen cultural, histórica, artesanal y turística, nacional e internacional, de la efeméride, además de impulsar estudios, investigaciones y publicaciones en el ámbito de Les Fogueres de Sant Joan.

Sobre la necesidad de la Fundación, ha significado el primer edil que “es preciso que en ella estén representados los sectores económico, político, social y cultural de la ciudad. Se abre a los grupos políticos y a las entidades públicas y privadas de Alicante vinculadas a la Fiesta. Y, por supuesto, a aquellos ciudadanos que deseen realizar sus propias aportaciones a la efeméride”.

Órganos de gobierno

Los estatutos de la Fundación establecen que sus órganos de gobierno son el Patronato y la Comisión Ejecutiva. El primero de ellos estará presidido por el alcalde y contará con el presidente de la Federación de les Fogueres como vicepresidente primero y con la concejala de Fiestas como vicepresidenta. También integrarán el Patronato en calidad de vocales un representante de cada grupo municipal, hasta ocho expresidentes de la Federació y un miembro del Gremio de Artistas Constructores de Hogueras, entre otros.

Junto a Andrés Llorens compondrán la comisión ejecutiva de la Fundación, en calidad de vicepresidentes, la concejala Cristina Cutanda y el presidente de la Federació, David Olivares, además de seis vocales. Este órgano ejecutivo se ocupará de la gestión, organización y celebración de las actividades aprobadas por el Patronato y será el responsable de contratación de la Fundación. También se encargará de elaborar el plan de actuación, las cuentas anuales y demás documentación contable y económico-financiera necesaria para la rendición de cuentas de la Fundación, así como de confeccionar y aprobar el proyecto de presupuestos anuales.

Un reto apasionante

La Corporación y los responsables de la Fundación del Centenario de las Hogueras | Ayuntamiento de Alicante

Barcala ha proseguido su intervención señalando que “tenemos por delante un reto que ilusiona, que no consiste únicamente en organizar actos o eventos, sino en emocionar, en recordar de dónde venimos, explicar a las nuevas generaciones lo que significan las Hogueras y cuidar nuestro patrimonio artístico y humano”. Ha comentado, para finalizar que “se pretende proyectar Alicante hacia el futuro a través de una de sus mayores señas de identidad. Queremos que el Centenario suponga un homenaje a quienes comenzaron esta historia en 1928 plantando aquellos primeros monumentos y también que sea una oportunidad para seguir construyendo los próximos cien años de fiesta. Y para ello necesitamos a toda la ciudad”.

Ha asegurado que "las Hogueras no son únicamente una Fiesta. Son memoria, cultura, convivencia, barrio y familia. Y, sobre todo, personas. Son los foguerers y barraquers que, durante casi un siglo, y de forma ininterrumpida, han hecho que Alicante conserve viva el alma de su Festa del Foc". Barcala ha resaltado, además, el "trabajo impagable de muchas otras personas que se entregan en cuerpo y alma para garantizar la convivencia y el brillante desarrollo de nuestra Fiesta. Hablo de los Bomberos, la Policía Local y Protección Civil. Y también de los servicios sanitarios, los operarios del servicio de limpieza y mantenimiento, los trabajadores de la concejalía de Fiestas y otras áreas municipales que se desviven para que cada Hogueras sean aún mejores que las anteriores".

Barcala ha finalizado su intervención señalando que "hoy, 17 de junio de 2026, comenzamos oficialmente un camino ilusionante que queremos recorrer juntos. Porque cuando Alicante se une alrededor de las Hogueras demuestra lo mejor de sí misma: creatividad, convivencia, esfuerzo, tradición y orgullo de ciudad".

Exponente de cultura popular

Andrés Llorens, presidente del comité ejecutivo, ha definido a las Hogueras en su intervención como "el exponente más brillante y perdurable de la cultura popular alicantina del siglo XX. Ha ligado, en sus 98 años de historia, las aportaciones de generaciones y generaciones de alicantinos, de nacimiento y corazón".

Para Llorens, las Hogueras "han supuesto, desde su fundación, un referente de canalización de la identidad local, de exploraciones e innovaciones artísticas y, lo que es más importante, de integración, no sólo a los alicantinos de nacimiento, sino a tantos hombres y mujeres que, a lo largo del tiempo, encontraron en nuestras fiestas del fuego, una referencia inmejorable". Ha rubricado su intervención con un llamamiento: "Celebremos, con júbilo, la cada vez más cercana llegada, de un hito, que todos queremos, sea imborrable".

David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, ha definido la Fiesta Oficial como "una simbiosis entre tradición, familia, celebración y, sobre todo, vida. Son cultura que se hereda y se transmite, la representación más genuina de la sociedad alicantina". Ha pedido a la Corporación Municipal "apoyo y dedicación porque las Hogueras son patrimonio de todos. Foguereres y barraquers nos hemos adaptado a los cambios con el único objetivo de fer festa, fer foguera y fer barraca".

María Pastor, Bellea del Foc 2026 y la primera en los 98 años de historia que ha participado en un Pleno en representación de ese cargo, ha explicado que "las Hogueras forman parte de nuestra identidad y de la forma de ser y sentir nuestra cultura y nuestra ciudad. Por eso, el Centenario merece un proyecto capaz de preservarlo, impulsarlo y proyectarlo hacia el futuro. Esta Fundación representa una oportunidad para que el legado de nuestras fiestas llegue a las próximas generaciones y que el centenario esté a la altura de lo que las Hogueras significan para Alicante".

La Corporación Municipal se ha pronunciado, además de con las palabras del alcalde en su cierre, con las intervenciones previas de los portavoces de los grupos políticos municipales -en orden de menor a mayor- con Manuel Copé, por EU Podemos; Rafael Mas, por Compromís; Carmen Robledillo, en representación de Vox; Trini Amorós, por el PSOE; y la concejala de Fiestas, del PP, Cristina Cutanda, poniendo en valor todos ellos la creación de la Fundación para la preparación del Centenario de les Fogueres de Sant Joan que se celebrará en 2028.