COMPROMISO SOCIAL

Las asociaciones gitanas de Alicante se implican con la prevención y la lucha contra la violencia de género

Las asociaciones gitanas visitan la Subdelegación del Gobierno en Alicante para recibir información sobre violencia de género y sobre los recursos de apoyo a las víctimas

Redacción

Alicante |

Los representantes del pueblo gitano de Alicante y los miembros de la Subdelegación del Gobierno
Los representantes del pueblo gitano de Alicante y los miembros de la Subdelegación del Gobierno | Gobierno de España

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la Federación de Asociaciones Gitanas de la provincia de Alicante (FAGA) para abordar cuestiones relacionadas con la prevención de la violencia de género, la sensibilización social y el acceso a los recursos de apoyo que el Gobierno de España pone a disposición de las víctimas.

Durante el encuentro, la jefa de la Unidad de la Violencia contra la Mujer, Eva Montesinos, ha dado a conocer los principales servicios y recursos especializados existentes para la atención y protección de las mujeres que sufren violencia de género, así como la importancia de la educación, la información y la concienciación como herramientas fundamentales para combatir este problema estructural.

Encuentro en la Subdelegación del Gobierno
Encuentro en la Subdelegación del Gobierno | Gobierno de España

La jornada ha contado también con la participación de la Policía Nacional cuyos representantes han explicado los mecanismos de protección y asistencia disponibles, además de resolver dudas y ofrecer información sobre los procedimientos de actuación en estos casos. Asimismo, se han presentado algunos de los principales servicios que presta la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

El subdelegado del Gobierno ha destacado que “la lucha contra la violencia de género requiere del compromiso de toda la sociedad y de la colaboración entre instituciones, entidades y ciudadanía para que ninguna mujer se sienta sola ante una situación de violencia”. Asimismo, ha subrayado que “es fundamental que todas las personas conozcan los recursos de apoyo y protección que tienen a su disposición, independientemente de su origen o circunstancias”.

Los participantes han coincidido en destacar la necesidad de seguir avanzando en la inclusión social y en la igualdad de oportunidades, así como en la importancia de desterrar prejuicios y estereotipos hacia la población gitana. En este sentido, el subdelegado ha señalado que “la comunidad gitana forma parte esencial de nuestra sociedad y debemos seguir trabajando para derribar barreras y combatir cualquier forma de discriminación”. Además, ha añadido que “la inclusión, el respeto y la igualdad son valores irrenunciables que guían la acción del Gobierno de España”.

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