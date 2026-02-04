ASAJA Alicante constata importantes daños por el viento en cítricos y estructuras agrarias

ASAJA Alicante ha constatado daños significativos en diversos cultivos de la provincia de Alicante como consecuencia de los intensos episodios de viento registrados entre el 25 y el 31 de enero de 2026, que han afectado a la producción agraria y a las infraestructuras agrícolas.

Durante estos días, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó alertas por viento fuerte y registró rachas que en muchas zonas alicantinas alcanzaron valores muy elevados, con viento soplando de forma persistente y con picos de hasta 90 km/h en el litoral y otras comarcas del interior.

“El viento no va a alterar de forma significativa el aforo de la campaña, pero sí ha provocado daños importantes en la calidad del producto, especialmente por rameado y caída de fruta”, señala Antonio Gascón, responsable del departamento de seguros de ASAJA Alicante.

Cítricos y níspero

La mayor parte de los daños se han concentrado en el cultivos de cítricos, especialmente en la Vega Baja y la Marina Alta, donde los fuertes vientos han provocado roce de la fruta con las ramas (rameado) y la caída del fruto al suelo, afectando de forma significativa al volumen y calidad de la producción de limón, naranja y mandarinas.

El episodio meteorológico, con rachas sostenidas y avisos activos de viento, ha generado pérdidas en muchos campos justo en una fase sensible del ciclo productivo de los cítricos.

En la Marina Baixa, los fuertes vientos ocasionaron roturas de ramas en los árboles de níspero, comprometiendo su crecimiento y el desarrollo normal de árboles que ahora tendrán que recuperarse.

Infraestructuras agrarias

Los desperfectos por el viento también se han producido en los invernaderos y otras estructuras agrarias. En la comarca del Vinalopó Mitjà, particularmente en el término de Monforte del Cid, estructuras de malla destinadas al cultivo de uva de mesa han sufrido daños importantes por este fenómeno.

Además, en diversas zonas de la Vega Baja y la Marina Alta se han registrado afectaciones en invernaderos, con roturas de lonas y sistemas de sujeción, lo que implicará costes adicionales para los agricultores y una menor capacidad de producción en los próximos meses.

La organización agraria alicantina recuerda que la creciente incidencia de eventos adversos como rachas intensas, sequías prolongadas o lluvias torrenciales requiere de políticas agrarias y climáticas que ofrezcan herramientas reales de gestión de riesgos, así como un Seguro Agrario adaptado a la realidad climática, con coberturas que protejan realmente a las cosechas ya que “el problema es que el viento está muy mal cubierto por los seguros agrarios. En cultivos como el limón directamente no existe, y en el resto los daños asegurables son muy limitados”, según Gascón.