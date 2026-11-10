Apuestan por expropiar los pisos de Les Naus y ampliar el parque público de viviendas de Alicante

Compromís-Front Valencià ha apostado este lunes por expropiar los pisos del residencial Les Naus de la zona de Playa de San Juan de Alicante y ampliar el parque público del municipio.

Compromís-Front Valencià ha comparecido ante los periodistas en la puerta de los juzgados de Benalúa, coincidiendo con la comparecencia de la cúpula de la cooperativa de la promoción de viviendas públicas de Les Naus ante la magistrada que instruye el caso de las presuntas irregularidades en las adjudicaciones.

La candidatura de esta coalición ha desplegado una pancarta de grandes dimensiones a las puertas de los juzgados con los rostros de Alberto Núñez Feijoó y Carlos Mazón con la palabra "cómplices".

Compromis Front Valencià en Benalúa | ondacero.es

"Hoy estamos aquí en los juzgados porque, como saben, comparecen los máximos responsables de la cooperativa de Les Naus, de ese escándalo que se ha convertido en una vergüenza nacional", ha manifestado la cabeza de lista de Compromís-Front Valencià al Congreso por la provincia de Alicante, María Teresa Pérez.

Sobre el caso de Les Naus, Pérez ha asegurado: "El PP decidió que era una oportunidad de negocio para sus amigos y sus familiares (...). Queremos dejar claro que no vamos a permitir que se salgan de rositas en este caso".

"Queremos explicaciones, sobre todo porque la ciudadanía de Alicante se sigue haciendo las mismas preguntas, porque también en la vía política el PP no ha querido dar respuestas", ha recalcado.

Casi 210.000 viviendas vacías en la provincia de Alicante

Compromís Front Vanencià- Vivienda

Las propuestas de Compromís-Front Valencià en materia de vivienda pasan, de manera prioritaria, por la ampliación del parque público de vivienda.

"En la provincia de Alicante hay casi 210.000 viviendas vacías y, por lo tanto, queremos ampliar el parque público, pero, primero, incorporando las viviendas vacías, las viviendas de la Sareb" y las que presuntamente "se han quedado fraudulentamente los amigos del PP con el caso de Les Naus, para que la ciudadanía tenga un parque público a la altura y podamos alcanzar la media europea”, ha subrayado la cabeza de lista por Alicante.

A su vez, el número 2 de Compromís-Front Valencià al Congreso por Valencia, Alberto Ibáñez, ha expuesto que la coalición propone la prohibición para que las empresas y los fondos buitre puedan continuar comprando vivienda, la expropiación a fondos buitre que acaparan grandes cantidades de viviendas en el país, el alquiler indefinido y que el 1 % del PIB se destine a políticas de vivienda y "así poder asegurar un parque público fuerte”.

Mientras, la cabeza de lista de Compromís-Front Valencià a la Cámara baja por Valencia, Àgueda Micó, ha considerado que "el PSOE ha de ser impulsado porque no están a la altura en aquellas cuestiones que son fundamentales para el día a día de la gente como es la vivienda".

Por otra parte, los tres candidatos han animado a la ciudadanía a participar en la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, y han destacado la importancia de la movilización ciudadana que ha permitido que, al menos, se apruebe el importante decreto sobre la vivienda, el decreto Mari Carmen.