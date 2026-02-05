Antonio Peral asume Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante tras la dimisión de Rocío Gómez

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha firmado este jueves el decreto de nombramiento de Antonio Peral como nuevo concejal de Urbanismo. Peral mantiene, de momento, todas las anteriores delegaciones en las concejalías de Presidencia, Innovación, Información Agenda Digital, Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, hasta que se produzca la reorganización del equipo de gobierno para dar entrada a un nuevo concejal en el grupo Popular.

El nombramiento se produce tras la renuncia al cargo de concejala del Ayuntamiento de Alicante y hasta ese momento concejala de Urbanismo, Rocío Gómez,implicada en la polémica adjudicación de viviendas protegidas en una urbanización de La Condomina. Antonio Peral se ocupará desde este momento, además del área de Urbanismo, de la de Conservación de Inmuebles. El decreto también establece la revocación de todos los nombramientos anteriores designados por sustitución de Rocío Gómez.

El decreto surte efecto de manera inmediata desde el momento de su firma y será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica municipal. Además, se dará cuenta al Pleno para su conocimiento en la primera sesión ordinaria que se celebre, además de a todos los interesados, órganos, áreas, servicios y departamentos municipales.