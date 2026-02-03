Un informe sobre la pesca de arrastre revela que hay más capturas de las que estima la Unión Europea

La Diputación de Alicante ha financiado un estudio sobre la pesca de arrastre en la provincia para analizar el impacto y la sostenibilidad ambiental, económica y social de esta actividad. Del mismo, se desprende que las evaluaciones oficiales (MEDITS)sobreestiman el estado de explotación y subestiman los recursos pesqueros existentes. El estudio propone una revisión metodológica adaptada a la escala local.

Las conclusiones de este trabajo, elaborado por los profesores de la UA Just Tomás Bayle-Sempere y Mª Ángeles Castro López, han sido presentadas en el Palacio Provincial y el presidente Toni Pérez ha explicado que, atendiendo a las preocupaciones de este sector, la Diputación ha financiado este análisis “que pretende aportar información científica y rigurosa sobre el estado real de la pesca de arrastre en nuestra provincia, ya que tenemos la sensación de que en Bruselas se están tomando medidas que no se ajustan a la realidad”.

El profesor Just Tomás Bayle-Sempere durante la presentación | Onda Cero Alicante

En este sentido, el presidente ha avanzado que esta investigación, que ha contado con la colaboración de las cofradías de pescadores de Dénia, Calp, La Vila Joiosa y Santa Pola, se trasladará a todos los grupos de la corporación provincial y se remitirá a la Comisión Europea “para que se tenga en cuenta a la hora de elaborar políticas que afectan a un sector tan relevante para nuestra tierra”.

“Este análisis demuestra la capacidad del sector de aportar ciencia donde muchos ponen ocurrencia y demuestra, frente a aquellos que creen que hacemos las cosas mal, que eso no es cierto”, ha apuntado Toni Pérez, en un acto que ha contado, entre otros, con la asistencia de representantes de distintas cofradías de la provincia.

Si bien el estudio pone de manifiesto la elevada huella energética y de carbono de esta actividad, destaca su relevancia estratégica en la economía, el desarrollo social y la cultura marítima de la provincia y aboga por una transición real hacia un modelo más sostenible y comprometido mediante innovación tecnológica, eficiencia energética y gestión participativa. Asimismo, otra de las conclusiones del trabajo resalta la importancia de una visión ecosistémica y territorial integrada que concilie conservación y producción alimentaria.

Los asistentes a la presentación entre los que están los pescadores de arrastre | Diputación de Alicante

El acto, celebrado en el Palacio Provincial, ha contado también con la asistencia del diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, el director territorial de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Juan Planelles. Ambos han puesto en valor el peso económico, cultural y social del sector pesquero en la provincia de Alicante, “que se está viendo especialmente afectado por las actuales políticas restrictivas de la Unión Europea”.

Recomendaciones

La mejora de la gobernanza, la zonificación de las áreas de pesca con vedas permanentes y temporales para proteger procesos ecológicos, la coordinación entre cofradías y organismos científicos o la racionalización del esfuerzo pesquero para acoplarlo al volumen de recurso disponible y a la demanda del mercado son otras de las recomendaciones que recoge el trabajo elaborado por los profesores de la UA.

Finalmente, el presiente ha destacado el papel de los trabajadores del mar, “que se juegan la vida cada día para proveernos de alimentos”, y ha resaltado que se trata de una actividad que apuesta por la sostenibilidad real “que es aquella que busca el equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social”.