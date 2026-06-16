Alicante restringe el tráfico en el 'circuito de hogueras' desde primera hora del miércoles 17 de junio

La ciudad de Alicante se prepara para entrar en los días grandes de las fiestas de Fogueres de Sant Joan de 2026, con el traslado de las piezas de la hoguera oficial, 'Singulares', original de Pedro Espadero, a la plaza del Ayuntamiento.

Además, el miércoles 17 está fijado un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alicante para constituir la Fundación del Centenario de esta celebración. A continuación, se entregarán los premios del certamen Fogueres Escolars y, seguidamente, se colocará el Bando de este año.

Por otro lado, el jueves se disparará la primera mascletá en la plaza de Luceros, a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo, sin que entre en concurso. El certamen comenzará el 19 con Pirotecnia Crespo y le seguirán Turis (20), Fuegos Artificiales del Mediterráneo (21), Pibierzo (22), Hermanos Ferrández (23) y Pirotecnia de Alto Palancia (24).

Una mascletà en la Plaza de Los Luceros de Alicante | Ayuntamiento de Alicante

Por las noches se realizarán las distintas tareas de 'plantà' de las hogueras, 'racós' y barracas y el domingo 21, para finalizar la semana, tendrá lugar la primera sesión de la ofrenda de flores a la Patrona de Alicante.

Restricciones de tráfico

Perímetro de Hogueras | Ayuntamiento de Alicante

Ante estas fiestas, Alicante activará el miércoles 17 el circuito y las limitaciones al tráfico en el centro para el acopio de materiales de la 'plantà'. El control de acceso empezará a las 07.00 horas en el perímetro de Gadea, Soto, Marvá, Pérez Galdós, Plaza de España, Cuesta de la Fábrica, Vázquez de Mella, Juan Bautista Lafora y Ramón y Cajal.

Las hogueras de categoría Especial y Primera iniciarán el acopio de materiales de 01.00 a 06.00 de la madrugada y podrán seguir a las 09.30, mientras que el resto lo harán a partir de las 18.00. Asimismo, barracas, 'racós', calles adornadas y resto de instalaciones fogueriles arrancarán el transporte, acopio y 'plantà' un día después, el jueves 18, a partir de las 09.30 horas.

El acceso a la zona con limitaciones al tráfico será permeable para facilitar el acceso a residentes, carga y descarga, transporte público y servicios de emergencia, aunque con las restricciones impuestas por los numerosos recintos fogueriles que se instalarán en todo el centro tradicional.

El itinerario comprendido entre la plaza de Luceros, Alfonso El Sabio y la Rambla hasta el Ayuntamiento sufrirá cortes con motivo de los distintos desfiles programados, tanto los de la ofrenda (21 y 22) como el desfile folklórico internacional (23), entre otros.

Además, en el entorno de la plaza de Luceros se cerrará al tráfico durante las mañanas y hasta avanzada la tarde con motivo del disparo de las mascletás, desde este jueves, 18 de junio, y hasta el próximo día 24.

Desde el Ayuntamiento se recomienda utilizar estos días lo menos posible el vehículo privado y, en caso de hacerlo, recurrir a las vías de circunvalación de la ciudad para los desplazamientos como Gran Vía y Vía Parque, así como aprovechar los aparcamientos disuasorios en el perímetro para acceder al transporte urbano y aparcamientos en el centro urbano.