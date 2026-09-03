Alicante refuerza su posicionamiento como destino de golf con el torneo Alicante City & Beach

El Ayto. de Alicate y la ACGCBCV organizan en El Plantío la 1ª edición de este torneo que completó sus 120 plazas y dejó cerca de 60 jugadores en lista de espera

El pasado sábado 29 de agosto, El Plantío Golf Resort acogió el Torneo Alicante City & Beach, organizado por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alicante y la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana (ACGCBCV), con el objetivo de promocionar y fortalecer Alicante como destino de referencia para el turismo de golf.

El torneo registró un lleno absoluto con 120 jugadores, alcanzando el máximo de participación previsto y dejando cerca de 60 jugadores en lista de espera, una excelente acogida que demuestra el interés que despierta la ciudad de Alicante como destino de golf.

La jornada contó con la empresa riojana Bodegas Muga como patrocinador principal, que aportó una destacada selección de vinos de varios tipos y formatos para el sorteo de regalos y los ganadores, que fueron:

• 1ª Categoría Caballeros: 1º Eliot Belda, 2º Juan Ignacio Gómez, 3º Jian Yang, 4º Juan Antonio Rodríguez

• 2ª Categoría Caballeros: 1º Federico Quiles, 2º Rafael Ibañez, 3º Juan de los Reyes Acosta, 4º Etienne Pille

• Categoría Damas: 1ª Alexandra Hell, 2ª Josefina Montesinos, 3ª Leticia Nicolás, 4ª Mercedes Juste

Esta iniciativa forma parte de la estrategia para potenciar el turismo de golf, un segmento de elevado poder adquisitivo y capacidad de gasto que, además, contribuye de forma significativa a la desestacionalización de la demanda turística.

Gracias a su clima, conectividad y amplia oferta de golf, playas, gastronomía, cultura y ocio, Alicante reúne unas condiciones privilegiadas para atraer a este perfil de visitante durante todo el año, reforzando así su posicionamiento como destino turístico de calidad.