Alicante prolonga el protocolo por las altas temperaturas hasta el jueves y atiende a unas 50 personas sin hogar

Un total de 101 usuarios han acudido entre el lunes y el martes a las instalaciones del Centro de Acogida y Urgencias Sociales en el marco del dispositivo especial de climatología adversa para personas sin hogar, que se mantiene vigente durante este miércoles y jueves, ante las alertas naranjas decretadas para ambos días, con temperaturas máximas que alcanzarán los 37 grados el miércoles y 35 el jueves y mínimas de 24 grados en ambos casos.

El Ayuntamiento de Alicante mantiene activo desde el lunes el Plan Territorial de Emergencia ante las altas temperaturas. A través de la concejalía de Bienestar Social y en colaboración con Cruz Roja, se ha puesto en marcha el dispositivo de climatología adversa para personas sin hogar, que contempla la apertura del segundo gimnasio del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) entre las 11 y las 19 horas para que puedan pasar allí las horas de mayor calor. El lunes hicieron uso del servicio 51 personas y el martes 50. Se les ofrece comida, agua y un kit de aseo e higiene personal individualizado. Asimismo, se organizan rutas para vigilar e informar a las personas sin hogar de la posibilidad de acudir al CAUS.

Desde Bienestar Social también se mantiene el control de los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran los más de 1.600 usuarios de teleasistencia y Servicio de Atención a Domicilio municipal, en su mayoría personas mayores y dependientes, que durante estos días reciben consejos y recomendaciones para evitar golpes de calor y a los que se hace un seguimiento para comprobar que se encuentran bien.

Además, los centros sociales y los centros municipales de mayores mantienen abiertas sus puertas en horario de mañana y tarde, para ofrecer un refugio climático ante las altas temperaturas del exterior.

El Ayuntamiento recuerda que recientemente se han instalado en el municipio 22 fuentes con agua refrigerada para paliar los efectos del calor, donde se pueden rellenar los termos isotérmicos y pide a los alicantinos seguir las recomendaciones, tomar precauciones y mantenerse informados por los canales oficiales.

Traslada a los ciudadanos que presten especial atención a las personas mayores, niños y enfermos, evitando exponerse al sol, vestir ropa ligera y cubrir la cabeza, beber agua para estar hidratados y evitar el ejercicio físico prolongado, sobre todo en las horas centrales del día, así como permanecer en habitaciones frescas.

Consejos contra el calor

Presta especial atención a niños y ancianos, vigila su ingesta de líquidos. Los menores de 5 años y los mayores de 65 son los más vulnerables, así como las personas muy obesas, enfermas o que tomen determinados medicamentos. También las personas con una actividad que requiere esfuerzo físico deben tener mucha precaución.

Procura exponerte al sol el menor tiempo posible y emplea protección solar.

Viste con ropa ligera, de colores claros y cubre la mayor parte del cuerpo, sobre todo la cabeza.

Las comidas deben ser ligeras, con alimentos ricos en agua y sales minerales, como fruta y verduras. Bebe mucha agua.

Evita el ejercicio físico prolongado, sobre todo en las horas centrales del día.

No dejes nunca a nadie en el interior de un vehículo cerrado.

En tu domicilio mantén ventanas y persianas cerradas si en el exterior hay mayor temperatura, especialmente en aquellas fachadas expuestas al sol.

Busca las habitaciones más frescas de tu domicilio, hidrátate con agua y zumos de frutas, toma duchas y emplea los sistemas de refrigeración que tengas a su alcance.

No consumas bebidas alcohólicas pues favorecen la deshidratación u otras de carácter diurético como el té o muy azucaradas.