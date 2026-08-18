Alicante plantea adaptar la Agenda 2030 mediante un plan de innovación

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en junta de Gobierno el proyecto ‘Alicante Abierta: innovación para la adaptación de la planificación estratégica municipal a la Agenda 2030’ a través de la concejalía de Planes Estratégicos y Proyecto Europeos, y ha solicitado una ayuda de 49.300 euros de la convocatoria 2026 de subvenciones para el impulso de la Agenda 2030 en las Entidades Locales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

De esta forma el Ayuntamiento opta a esta convocatoria con el objetivo de actualizar la Agenda Urbana Alicante 2030, reforzar su alineación con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles y dotar al Ayuntamiento de un sistema de seguimiento, evaluación y comunicación medibles y replicables.

El concejal de Planes Estratégicos, Luis Morata, ha explicado que “está previsto revisar los proyectos estratégicos municipales, actuaciones e indicadores de la Agenda a través de este proyecto que hemos solicitado y definir así nuevas metas locales”, al tiempo informó que esta iniciativa “se va a realizar con la participación de las áreas municipales, la corporación local, los agentes sociales y económicos y ciudadanía, y el objetivo es aprovechar los resultados para identificar avances y prioridades”.

Asimismo está previsto en el marco de este proyecto diseñar una plataforma digital pública, una herramienta interna de actualización, identificar los retos actuales, establecer metas locales y actualizar la cartera de actuaciones hasta 2030, así como elaborar un protocolo anual de seguimiento para mejorar la coordinación municipal y facilitar decisiones basadas en datos y resultados.

Dentro de los objetivos del proyecto también destacan el capacitar al personal municipal y establecer un procedimiento permanente de seguimiento y actualización anual, diseñar una metodología municipal que relacione la Agenda Urbana Española, sus metas y la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, y facilitar la transparencia evaluando el grado de ejecución, vigencia, pertinencia y coherencia de los proyectos, actuaciones e indicadores de la Agenda Urbana.

Agenda urbana Alicante 2030

La Agenda Urbana Alicante 2030 tiene como objetivo no solo mejorar la sostenibilidad y calidad de vida en Alicante, recoge todas las líneas maestras y los 11 ejes estratégicos para avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible e inclusivo, abierto e innovador, así como sirve también como modelo para otros municipios. El Ayuntamiento de Alicante adoptó un enfoque integrado y participativo para la elaboración de su Agenda Urbana, involucrando a múltiples actores y estableciendo mecanismos de gobernanza y procesos participativos que aseguraron la transparencia y eficacia en la implementación de las acciones.

La experiencia fue fundamental para el desarrollo de esta agenda, creada para afrontar los desafíos actuales y futuros de la ciudad de manera integral. La Agenda Urbana Alicante 2030 es una hoja de ruta estratégica que guía a la ciudad hacia un futuro más sostenible, inclusivo y resiliente, asegurando que el crecimiento urbano esté en armonía con los principios de sostenibilidad medioambiental, justicia social y progreso económico.