Alicante guarda un minuto de silencio en repulsa por el asesinato machista ocurrido en València

Barcala y Sánchez han mostrado su más rotunda condena contra este nuevo asesinato de una mujer joven y con ensañamiento a manos de su pareja. Los ediles han portado una rosa blanca en memoria de Cristina, como ha pedido expresamente su familia.

Luis Barcala ha hecho un llamamiento a “no bajar la guardia en ningún momento y seguir siendo absolutamente infatigables en esta lucha contra la violencia de género”. “Tenemos que rechazar rotundamente esta lacra que es la violencia de género, en el que hay personas que abusan de las mujeres y las asesinan. No más muertes, no más mujeres maltratadas” ha aseverado el alcalde.

Por su parte, la Mari Carmen Sánchez, ha expresado el dolor que supone este nuevo asesinato de una mujer a las puertas de las navidades y ha pedido “que se denuncie esta terrible enfermedad social que no entiende de edades, a la que se tiene que hacer frente con todas las políticas posibles desde todas las instituciones”. Al mismo tiempo, la vicealcaldesa ha animado “a todas las mujeres que sufren violencia en sus relaciones a que denuncien para que no se enfrenten solas a esta situación y puedan recibir ayuda, porque no podemos seguir sumando víctimas y minutos de silencio por nuevas muertes por violencia de género”.