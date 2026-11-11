Alicante enciende la Navidad el viernes 20 de noviembre y salva la Casa de San Nicolás

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, que dirige Cristina Cutanda, ha adjudicado la contratación de la Casa de San Nicolás a la empresa de José Luis Sánchez para los próximos cinco años con un presupuesto de 18.029 euros, incluyendo el IVA.

Una de las principales novedades de este contrato es la supresión del sistema de cita previa que se había implementado a raíz de la pandemia de la covid-19. Cutanda ha afirmado que “se han tenido que suprimir las reservas on-line porque, en los últimos años, se ha detectado que muchas de las personas que cerraban esa cita, no acudían. Esto generaba un mal efecto porque había personas esperando para entrar sin cita y no podían hacerlo cuando la Casa estaba vacía”. La cita previa se habilitará únicamente para los colegios y los colectivos sociales con un horario que va desde las 11 a las 13 horas en los días 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre

La Casa de San Nicolás abrirá sus puertas el 27 de noviembre en la Plaza Séneca y cerrará el 24 de diciembre a las 14.30 horas. Quienes primero la visitarán serán los niños del Aula Hospitalaria de Oncología del Hospital de Alicante ‘Doctor Balmis’, en una iniciativa que también avala la concejalía de Cultura con Nayma Beldjilali, a la cabeza, mediante un convenio anual. Ese misma tarde, desde las 18 a las 21 horas podrán visitarla los primeros niños que acudan a la Plaza Séneca.

Los horarios matinales van desde las 10 a las 14.30 horas. Los vespertinos están distribuidos en tres franjas horarias: de 16 a 21 horas, los días 28 y 29 de noviembre, y 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de diciembre, que será de 16 a 21 horas; los días 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre, desde las 16 a las 21.30 horas; y los días 30 de noviembre, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre, desde las 17 a las 21 horas. Serán un total de 205 horas las que ofrezca su servicio la Casa de San Nicolás en 2026.

San Nicolás y el alcalde Luis Barcala | Ayuntamiento de Alicante

La prestación de este servicio ha sido posible mediante un procedimiento negociado sin publicidad después de que el concurso convocado quedara desierto al quedar descartado el único licitador que había presentado una oferta válida. Ese procedimiento express ha supuesto invitar a tres empresas y, finalmente, ha sido la adjudicataria la mercantil de José Luis Sánchez, la que había explotado este servicio en los últimos años.

Alumbrado extraordinario

El alumbrado extraordinario de Navidad, el primero de los actos que conforman el programa ‘Una Navidad a la altura de la imaginación’ y que se publicita mediante una imagen en la que se reproduce el Belén Gigante en la Explanada de España con un fondo en el que se aprecia el monte Benacantil, será inaugurado el viernes 20 de noviembre, a partir de las 19 horas, en la avenida de la Constitución.