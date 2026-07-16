Alicante destaca avances en la ordenación, el diseño y el convenio del futuro Parque Central

El Ayuntamiento de Alicante ha destacado que la Comisión Técnica y de Seguimiento de la sociedad Avant ha dado este miércoles "nuevos pasos relevantes" en el procedimiento para desarrollar el Parque Central mediante la presentación de los terrenos actualmente ocupados por las vías en superficie y por la estación de Renfe, el concurso de proyectos para el diseño y "avances" en la redacción del convenio para los terrenos actualmente ocupados por las vías y la terminal.

La comisión, en la que están representadas las tres administraciones implicadas en el proyecto del Parque Central, que son Ayuntamiento, Generalitat y Ministerio de Transportes --a través de Adif--, se ha reunido este miércoles y ha acordado convocar el próximo encuentro para el 23 de septiembre, ha indicado el consistorio en un comunicado.

En materia de ordenación, el Ayuntamiento explica que ha puesto sobre la mesa "una propuesta de acuerdos y criterios de partida para la redacción del plan de ordenación pormenorizada del sector OI/2, que ha recibido una primera valoración positiva por parte de los integrantes de Avant, que plantearán posibles incorporaciones en la próxima reunión". Asimismo, se ha aprobado la contratación para llevar a cabo el levantamiento topográfico para la ordenación urbanística.

Además, ha añadido el consistorio, "desde Avant se ha planteado iniciar el concurso de proyectos para el diseño del Parque Central, que también ha recibido opiniones favorables, que se concretarán en septiembre".

Por otro lado, se han realizado "avances en la redacción del convenio presentado por Adif que abarca los terrenos actualmente ocupados por las vías en superficie y por la estación de Renfe". En este sentido, el Ayuntamiento de Alicante incide en la importancia de "priorizar" el diseño esta pieza vinculada a la estación y "el soterramiento de las vías en su conjunto".

Según el consistorio, "al respecto, desde Adif plantean, en su escrito de respuesta al Ayuntamiento, que se encargue a Avant la redacción de un documento técnico para definir el ámbito en su conjunto, que establezca los criterios generales de integración arquitectónica, urbanística, paisajística y funcional del nuevo edificio de viajeros, el cubrimiento parcial de las vías, la urbanización de la losa y los espacios públicos resultantes, garantizando una solución unitaria y coherente con la ordenación del sector OI/2, y que pueda servir de base para la redacción de los proyectos, sin perjuicio de las competencias que en materia ferroviaria y urbanística tienen cada una de las entidades firmantes del convenio".

"Celeridad"

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, ha destacado "la celeridad con la que están actuando y el esfuerzo que están realizando las tres administraciones implicadas para dar el impulso definitivo al proyecto más ambicioso y determinante para Alicante en décadas".

"Desde la perspectiva municipal, resulta imprescindible que el diseño de la pieza se aborde de forma conjunta y coordinada, de manera que se garantice la coherencia urbana, territorial, paisajística, funcional y arquitectónica del conjunto", ha señalado Peral.