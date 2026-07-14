Un camión queda empotrado en la mediana ajardinada de la Gran Vía de Alicante tras perder el conductor el conocimiento

La Policía Local de Alicante ha intervenido en un accidente de tráfico ocurrido en la avenida de la Gran Vía, donde un camión ha quedado empotrado contra la mediana ajardinada de la vía.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 12:00 horas, cuando, por causas que se están investigando, el conductor del vehículo habría perdido el conocimiento mientras circulaba, provocando que el camión se subiera a la mediana y quedara atrapado.

Hasta el lugar se han desplazado de inmediato dos patrullas de la Policía Local, que se han hecho cargo de la intervención. El conductor ha sido trasladado a los servicios de urgencias para recibir atención médica.

El accidente no ha dejado otros vehículos implicados ni más personas heridas. La unidad de Atestados de la Policía Local se encarga de investigar las circunstancias del siniestro.

A esta hora, los equipos de mantenimiento de zonas verdes del Ayuntamiento de Alicante trabajan en la retirada de la vegetación que ha quedado atrapada en la parte inferior del camión, que permanece inmovilizado en la mediana.