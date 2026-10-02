El PP de Alicante denuncia el rechazo de la izquierda a aumentar las medidas de seguridad de los museos

El PP de la Provincia de Alicante ha lamentado que el PSOE haya votado en contra de aplicar medidas que refuercen la seguridad en nuestros museos tras el robo del Tesoro de Villena y ha exigido responsabilidades al Gobierno central y al Ministerio de Cultura por la falta de medidas de seguridad.

La diputada por Alicante en el Congreso, Julia Parra ha defendido esta iniciativa de los populares y ha señalado que "Tres mil años de historia llegaron hasta nuestra generación y ahora gran parte de ese patrimonio está desaparecido sin que el PSOE dé explicaciones".

No lamentamos un robo cualquiera, es uno de los conjuntos más excepcionales de la Edad del Bronce

Durante su intervención en el Congreso, Parra ha señalado que "No lamentamos un robo cualquiera, sino la desaparición de parte de uno de los conjuntos arqueológicos más excepcionales de la Edad del Bronce europea, declarado Bien de Interés Cultural y considerado único por su carácter excepcional".

Julia Parra.- Diputada del PP por Alicante en el Congreso

La diputada popular se ha basado en el Informe de Seguridad Integral del Museo de Villena elaborado por la Policía Nacional y fechado el 3 de julio de 2024, en el que, ya se advertían las dificultades de protección del edificio debido a sus numerosos ventanales y puertas.

Parra pone el foco en la recomendación del informe sobre la necesidad de disponer de "un vigilante de seguridad permanente", concretada en una vigilancia durante las 24 horas del día y los 365 días del año. También ha reclamado explicaciones al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sobre las actuaciones desarrolladas para garantizar la protección del Tesoro. «¿De qué sirve una alerta si llega cuando ya han robado el Tesoro? ¿De qué sirve una reunión de coordinación al día siguiente? ¿De qué sirve hablar de prevención cuando lo que estamos haciendo es contar las piezas que faltan?», ha cuestionado.

Medidas concretas

La diputada del PP Julia Parra en el Congreso con integrantes alicantinos del Grupo Popular. | PP Alicante

El Partido Popular ha planteado cinco medidas concretas en una PNL que el PSOE ha rechazado votando en contra. En primer lugar, crear una nueva categoría de «bienes y colecciones singulares de protección reforzada» para aquellos elementos que necesiten una protección especial. También pide establecer requisitos técnicos obligatorios de seguridad para los museos públicos que custodien estos bienes, con evaluaciones periódicas y mecanismos de supervisión y corrección.

La PNL exige también reforzar la prevención frente al robo y el expolio, en coordinación con el Ministerio del Interior, mediante un protocolo específico de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estad así como impulsar la búsqueda y recuperación internacional de las piezas sustraídas, en cooperación con INTERPOL y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.