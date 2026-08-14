Alicante cierra los mercados y los mercadillos este sábado festivo

El Ayuntamiento de Alicante informa del cierre de los mercados y mercadillos municipales el sábado 15 de agosto, con motivo del festivo nacional de la Asunción de la Virgen. La concejalía de Mercados explica que “esta medida se realiza con el consenso y por la petición de las asociaciones de los mercados y mercadillos, y animó a realizar las compras durante la semana en el comercio de proximidad”.

Desde el Ayuntamiento animan a los alicantinos y visitantes a planificar sus compras con antelación resaltando que ”el calendario de los festivos y aperturas extraordinarias de nuestros mercados y mercadillos se consensuan anualmente con el sector con el objetivo de favorecer las compras, potenciar el comercio local y revitalizar el consumo y por ello hay días en Navidad o el día de la Hispanidad que si se han realizado aperturas extraordinarias de estas instalaciones municipales”.

La Ordenanza Municipal de Mercados regula que de manera excepcional, se podrá habilitar algún domingo o festivo como día de apertura al público, y la Generalitat coordina a su vez las fechas que están autorizadas para la apertura de establecimientos comerciales en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana previa solicitud de las asociaciones de Comerciantes Concesionarios en Mercados Municipales de Alicante y por la asociación Provincial Autónoma de Vendedores en Mercados de Alicante.

La concejala de Mercados, Lidia López ha puesto en valor nuestro comercio destacando "la importancia de comprar productos de kilómetro cero y de calidad en los nueve mercados y mercadillos municipales y en nuestros establecimientos de cercanía de los barrios porque se apuesta por productos sostenibles y de esta forma los apoyamos para mantenerlos más vivos y promocionarlos”.