Alicante asigna 24 viviendas sociales para emancipación de jóvenes, mayores y familias vulnerables

El Ayuntamiento de Alicante ha dado cuenta de la asignación de 24 viviendas para emancipación de jóvenes, universitarios, jóvenes dependientes, mayores y familias vulnerables en la reunión del Consejo Rector del Patronato Municipal de la Vivienda celebrada este miércoles. El equipo de gobierno de Luis Barcala cumple así su compromiso de la entrega de las viviendas recién terminadas de El Portón en el Casco Antiguo, además de otorgar las disponibles en la Oferta Permanente de Viviendas Sociales del Patronato en materia de arrendamiento general, programa intergeneracional para jóvenes y mayores y el destinado a dar soluciones habitacionales para universitarios.

El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha resaltado que "el alcalde, Luis Barcala, cumple con su compromiso de asignar las nuevas viviendas de El Portón que ha finalizado el Patronato para emancipación de jóvenes de hasta 35 años y la cesión gratuita de un piso accesible compartido para mejorar la autonomía de jóvenes con discapacidad intelectual del Centro San Rafael. Además, se han adjudicado otras seis viviendas reformadas para familias vulnerables solicitantes de vivienda de del programa general de arrendamiento del parque municipal de vivienda, cinco del programa de Viviendas Intergeneracionales para mayores y jóvenes y cuatro más para jóvenes universitarios acogidos al programa municipal Univerbarrio en el Casco Antiguo".

La principal novedad de este Consejo ha sido la asignación de 13 viviendas del recientemente finalizado edificio de El Portón en la calle Álvarez del Casco Antiguo, tras culminar el proceso de baremación del censo del programa de Emancipación para Jóvenes de hasta 35 años, con arrendamientos que oscilan entre los 110 y 117 euros mensuales. "Cumplimos con el compromiso adquirido por el alcalde, Luis Barcala, en una reciente visita a esta promoción del Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante, al finalizar las obras desarrolladas por la empresa adjudicataria, Gestaser Obras y Servicios S.L., por 1.413.398,33 euros; y aportamos soluciones al principal problema que demandan los ciudadanos que es el de la vivienda".

De Juan ha puesto de relieve la cesión gratuita a la Fundación San Rafael del piso situado en la planta baja de El Portón dirigido a mejorar la autonomía de personas con discapacidad intelectual dentro de su programa de Vivienda de Respiro, "un compromiso que adquirió el alcalde y que ahora se va a materializar". Este apartamento se destina a un grupo de entre seis y ocho personas con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo generalizado, orientado a ofrecer un entorno normalizado seguro y comunitario que favorezca la vida independiente, la participación social y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Además, de las nuevas viviendas de El Portón, se han asignado también dentro del Programa General, 6 pisos dirigidos a familias vulnerables de entre 1 y 3 habitaciones, con arrendamientos de entre 123 y 189 euros; así como cinco a mayores y jóvenes adscritos al programa de Viviendas Intergeneracionales, con arrendamientos que oscilan entre los 184 y 248 euros.

Promociones en San Gabriel y San Blas

De Juan ha recordado que el Patronato Municipal de la Vivienda ultima también las obras de 14 nuevas viviendas en el antiguo edificio de Maestros en el barrio de San Gabriel, cuyas obras adjudicadas a Aitana Actividades de Construcción y Servicios por 1.380.637,51 euros, está previsto finalicen este verano, con el objetivo de que puedan ser asignadas dentro del programa de solicitantes de viviendas de Emancipación para Jóvenes.

De la misma forma, el edil ha anunciado la próxima convocatoria de un Consejo Rector monográfico sobre la enajenación de una parcela municipal en la calle Ceuta, número 5, en el barrio de San Blas, valorada en 457.549 euros, para la promoción de 30 Viviendas de Protección Pública y Viviendas Sociales.

El objetivo de esta iniciativa municipal del Patronato de la Vivienda persigue poner a disposición de los alicantinos viviendas protegida en régimen de venta, alquiler o alquiler con opción a compra, además de vivienda social que la empresa adjudicataria deberá ofertar en compensación por el precio de la parcela.

"El equipo de gobierno municipal viene trabajando en distintos programas para la generación de vivienda social como El Portón o San Gabriel, vivienda pública protegida municipal como el proyecto de la calle Ceuta y en colaboración con el Plan Vive de la Generalitat con la cesión de cinco parcelas para la construcción de más de 220 viviendas, además de impulsar la construcción de nuevos barrios como el de la Nueva Albufereta, las Lomas del Garbinet o el Parque Central con el objetivo puesto en la construcción de miles de viviendas que ayuden a paliar el déficit actual y atender la principal demanda de los ciudadanos", ha recordado De Juan.

“No vamos a entrar en el juego de la izquierda que sólo quiere bloquear los proyectos en marcha y evitar que se haga vivienda pública y social como nos piden los ciudadanos, una cuestión que choca de frente con las políticas del Partido Popular en materia de Vivienda en la Generalitat que en algo más de dos años ha impulsado más de 4.800 viviendas con el Plan Vive frente a las 0 del anterior gobierno del Botànic”, ha comentado Carlos de Juan.

Censo de demandantes de vivienda

Carlos de Juan también ha dado cuenta en la reunión del Consejo Rector de la evolución del Censo de Demandantes de Vivienda del Patronato Municipal, tras aprobarse la modificación de los Estatutos y la dinamización de este mecanismo para agilizar el proceso de asignación de viviendas sociales en los distintos programas en marcha en el organismo autónomo municipal. En este sentido, ca fecha de hoy, 25 de febrero, las inscripciones registradas era de 870, de las que 772 corresponden al programa general, 90 del Intergeneracional mayores y 0 de de jóvenes y 8 del de Emancipación para Jóvenes. La propuesta de aprobación del censo ha contado con el respaldo mayoritario de todos los grupos políticos, con la abstención únicamente de Compromís.

Carlos de Juan ha resaltado que "el Patronato Municipal de la Vivienda actualiza de forma permanente la Oferta Permanente del Parque de Vivienda Municipal, así como el Censo de Demandantes de Vivienda a través de las diferentes solicitudes de actualización de documentación en los procesos previos a la asignación de viviendas disponibles".