SALUD

Alicante acoge un foro científico de odontología y cirugía maxilofacial para analizar la evolución de la técnica Zygoma Quad en las últimas dos décadas

El encuentro, titulado “20 años de Zygoma Quad”, se celebrará el próximo 5 junio y reunirá a expertos de países como Bélgica o China, entre otros

Onda Cero Alicante

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Alicante acoge un foro científico de odontología y cirugía maxilofacial para analizar la evolución de la técnica Zygoma Quad en las últimas dos décadas
Alicante acoge un foro científico de odontología y cirugía maxilofacial para analizar la evolución de la técnica Zygoma Quad en las últimas dos décadas | Vithas

Alicante se ha consolidado como referente internacional en odontología y cirugía maxilofacial al acoger la reunión científica “20 años de Zygoma Quad”. El evento, organizado por Vithas en colaboración con Nobel Biocare, conmemorará dos décadas desde que el Dr. Rubén Davó y su equipo del Instituto Dental Vithas Davó revolucionaran el tratamiento de la atrofia maxilar severa desde la capital alicantina.

La cita científica servirá para analizar la trayectoria de un protocolo que, hace veinte años, nació como una alternativa para casos extremos y que hoy se erige como un procedimiento consolidado con altísimas tasas de éxito. Esta técnica, basada en el uso de implantes cigomáticos, permite a pacientes sin estructura ósea suficiente recuperar su dentadura de forma fija e inmediata, evitando los complejos y prolongados injertos de hueso de antaño.

Liderazgo internacional y futuro digital

El encuentro, que tendrá lugar el próximo 5 de junio, reunirá a un panel de expertos mundiales procedentes de países como Bélgica o China, situando el foco en la transformación digital de la especialidad. Durante las sesiones, se debatirá sobre cómo la integración de la planificación por software avanzado y la cirugía guiada están redefiniendo los tiempos de intervención y mejorando la precisión postoperatoria.

“El objetivo no será sólo celebrar lo logrado, sino marcar la hoja de ruta hacia una odontología más predecible y menos invasiva”, señala Alejandro Cañamaque, director gerente de los Hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar. Con este evento, Vithas reafirma su compromiso con la innovación sanitaria, demostrando que la combinación de experiencia clínica y tecnología digital es la clave para resolver los casos de atrofia maxilar muy complejos.

Por su parte, el Dr. Rubén Davó, director médico del centro y pionero de la técnica, ha destacado la vulnerabilidad de quienes llegan a su consulta tras el fracaso de otros tratamientos: "Cuando las soluciones convencionales fallan y ya no hay alternativas claras, el paciente se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema", afirma el cirujano.

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