Alex Galán da vida al HLA Alicante y manda la eliminatoria al tercer partido

Alex Galán es la estrella del día. El jugador extremeño sumó 13 puntos y 6 rebotes en el último cuarto dándole la ventaja necesaria al HLA Alicante para vencer a un TAU Castelló que peleó hasta el bocinazo final el encuentro. Fue un choque muy tenso, donde las defensas marcaron el ritmo, y que se decidió en el último cuarto. Otros jugadores importantes como Allen o Pitts dieron una mejor cara que en el primer partido de la eliminatoria ayudando a crecer al equipo alicantino. El empuje extra dado por el Ferrándiz fue clave para decantar la balanza a favor de los de Pedro Rivero. El técnico segoviano se mostraba satisfecho con el trabajo de sus jugadores. Ambos equipos se jugarán el pase a las semifinales de ascenso a la ACB el próximo sábado.

Sorprendía Pedro Rivero de inicio poniendo a Guillem Arcos de titular, dando crédito a los minutos finales del alicantino en Castellón. Dejaba en el banquillo a Justin Pitts. La otra noticia venía del banquillo visitante donde Adala Moto cojeaba de manera ostensible y era baja para el encuentro. Urtasun seguía inspirado, como en todo este final de temporada, anotando los 4 primeros puntos de su equipo. Empezaba con energía el HLA Alicante presionando a toda pista, empujado por el Ferrándiz. Todo esto se traducía en un 8-4 en el electrónico. Conseguía sacar Chumi Ortega la segunda personal a Pavelka en apenas 4 minutos, sacando del partido a la torre checa de 2,18 clave en la defensa castellonense. Sin embargo, Jonas Zohore no mejoraba en su acierto fallando de forma inexplicable canastas debajo del aro. Tras los fallos del danés, Edu Durán no perdonaba sumando 5 puntos para TAU, poniéndolo uno arriba 12-13. Sentaba Rivero al danés tras apenas 3 minutos en el parqué. Dos robos consecutivos en defensa alicantina después del cambio daban otro aire al equipo. Se mantuvo la distancia en el encuentro al final del primer cuarto, 17-18.

Volvía a pista Castelló con 3 jugadores altos, 2 pívots y 1 ala-pívot, cerrando el ataque interior lucentino. Pedro Rivero pidió su primer tiempo muerto para mejorar la faceta ofensiva. El equipo local continuaba haciendo daño con su formación de altos, poniéndose 6 arriba 21-27. Apostaba Rivero por el quinteto más bajito disponible y el triple de Huertas era respondido por un 2+1 Edwards. El técnico visitante, Toni Ten, paró el partido tras dos canastas interiores locales que pusieron el partido en 28-30. Tras el tiempo muerto el conjunto castellonense cambió su cara y con un parcial 2-9, liderado por Stainbrook y Alvarado, puso el 30-39. Tenía que llegar Justin Pitts al rescate y 5 puntos suyos recortaron la distancia a 4. Un triple sobre la bocina de Gjuroski acercaba todavía más al HLA Alicante, 40-41, encendiendo al Ferrándiz para la segunda parte.

Gjuroski seguía encendido anotando la primera canasta local, de tres, tras el paso por los vestuarios, 43-44. Con la vuelta de Pavelka a pista los problemas de faltas fueron para Jorge Bilbao obligando a Rivero a sacar a pista a Zohore, desacertado en sus primeros minutos. Poca anotación en un tercer cuarto de más errores que aciertos. Se acercaban los momentos decisivos y las muñecas se encogían. Txemi Urtasun, curtido en mil partidos, no sabe lo que es eso y empató el partido a 50. El joven Guillem ponía el Ferrándiz patas arriba con un mate estratosférico pero Stainbrook, en la siguiente acción, bajaba la temperatura con una falta más adicional. Llegaba al último cuarto el partido lo más igualado posible 56-56.

La temporada pendiente de un cuarto, este último cuarto. Alex Galán daba la réplica al ataque castellonense sumando los 5 primeros puntos de su equipo, manteniendo el empate en el encuentro, 61-61. Seguía en estado de gracia el jugador extremeño poniendo uno arriba al HLA Alicante. La defensa lucentina conseguía ahogar los ataques de los de Toni Ten. En el cuarto más importante de su carrera deportiva, Galán estaba demostrando que es un jugador con mucho presente y más futuro, capaz de dominar en LEB Oro. 12 puntos en los primeros 6 minutos del último período. 67-61, pedía tiempo muerto Toni Ten ante la avalancha. Edu Durán protestaba sin encontrar técnica y se encaraba con Galán muestra de la frustración visitante. Faltaban menos de 2 minutos para el final y Castelló llevaba 6 sin anotar. Lo conseguía por medio de Alvarado dejando el resultado en 68-63. Así se encaró el último minuto del encuentro. Más protestas que canastas en el último minuto dónde Galán se llevaba todos los rebotes. La pizarra de Toni Ten funcionaba y ponías a su equipo a 3 tras un triple de Dukan. Se rozó la pérdida pero Pitts recuperó el balón y anotó los dos tiros libres. Falló Juanjo García y la eliminatoria volvía a Castellón para el decisivo tercer partido.

Ficha técnica

HLA Alicante (71): Ortega(3), Arcos(2), Gjuroski (8), Urtasun(10), Bilbao(6); Pitts(12), Zohore(2), Allen(6), Llompart(-), Martínez (2), Huertas(3) y Galán (17). Entrenador: Pedro Rivero.

TAU Castelló (66): Mutic (0), Duran(17), García (4), Alvarado (8), Pavelka(5); Adala Moto(-), Faner (0), Dukan(10), Sabaté (0), Edwards (11) y Stainbrook (11). Entrenador: Toni Ten.

Parciales: 17-18/ 23-23/16-15/15-10

Pabellón Pedro Ferrándiz. 1.800 espectadores