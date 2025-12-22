La administración número 30 de la Playa de San Juan reparte 10 millones de euros con el tercer premio de la lotería de Navidad

No ha sido el diluvio de otros sorteos pero Alicante y provincia es la que más dinero a recibido de la Comunitat Valenciana en el sorteo extraordinario de la lotería de Navidad. La administración de lotería número 30, situada en el centro comercial Garden de la Playa de San Juan vendió 20 series del tercer premio, el 90.639, lo que se ha traducido en 10 millones de euros.

El administrador del establecimiento, Roberto González, ha apuntado a Onda Cero Alicante que el número se puso a la venta en julio y hasta ayer domingo ha estado a disposición de los alicantinos y visitantes que lo han elegido. Al estar en primera línea de playa, está seguro de que algunos fueron adquiridos por turistas.

Roberto González se ha mostrado muy contento ya que aunque ha dado otros premios en sorteos ordinarios o de primitivas, es la primera vez que reparte tanta cantidad de dinero desde que regenta la administración desde 2021.,

Alcoy y San Vicente del Raspeig

Cerca de las 13:30 horas salía (por fin) el último quinto premio (el 18.669) y el azar ha querido que la administración número 3 de Alcoy lo haya vendido. Han sido 160 series lo que se traduce en 9,6 millones de euros repartidos. El mismo número tenía la administración número 1 de San Vicente del Raspeig que ha repartido 30 series, lo que se traduce en 1,8 millones de euros. Según ha contado a Onda Cero Alicante la empleada del establecimiento, Mari Luz Martínez, un cliente habitual ha aquirido 48 décimos del número agraciado y el resto se ha vendido en ventanilla.

Para el resto de jugadores sin esos grandes premios toca ahora mirar las pedreas por si hay, al menos, el premio de consolación de 100 euros por décimo.