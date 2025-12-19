Alicante pone en marcha desde el lunes el autobús de la Navidad entre las 9:00 y las 22:30 horas

El Ayuntamiento de Alicante y la empresa concesionaria del transporte urbano en autobús Vectalia Mia pone en marcha este lunes, 22 de diciembre y hasta el 6 de enero el Autobús de la Navidad. Una buena manera de recorrer de forma totalmente gratuita los principales escenarios navideños del centro de la capital como el Belén Gigante en la plaza del Ayuntamiento, la pista de patinaje en el Puerto, el campamento de las Carteras Reales en la plaza de Gabriel Miró, el árbol de la Navidad en la avenida de la Constitución, el belén social y la iluminación en la plaza de la Montañeta o la feria navideña de Séneca y la Casa de San Nicolás.

El autobús gratuito recorre de forma circular las principales arterias del centro tradicional con paradas en la Rambla, Luceros, Estación-Óscar Esplá, calle Portugal, Federico Soto, Teatro y vuelve a la Rambla, para disfrutar de la iluminación, participar en las actividades programadas o realizar compras entre las 9:00 y las 22:30 horas, con una frecuencia de paso de 10 minutos.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha resaltado que “un año más los alicantinos pueden recorrer de forma cómoda y gratuita todos los puntos neurálgicos de la Navidad alicantina en un servicio especial que habilita el Ayuntamiento para favorecer la movilidad de los alicantinos en unos días de gran afluencia de visitantes a la ciudad”.

Además, “es una buena oportunidad para dejar aparcado el coche en casa o en el parking y utilizar el transporte público para moverse por el Centro Tradicional y además de recorrer los escenarios navideños, realizar compras de una forma más sostenible, reduciendo la presencia de vehículos en el centro de la ciudad y minimizando la huella de carbono”, ha añadido el edil.

Por su lado, el director de la empresa concesionaria Vectalia Mia, Juan Antonio Martí, ha señalado que “es una línea que tiene muy buena acogida, que de media de los últimos años lo están usando unos 5.000 usuarios”.

En los momentos en los que se produzca el corte de la Rambla de Méndez Núñez por la coincidencia con actos navideños, el autobús de la Navidad entrará en la parte alta de la Rambla desde las calles de Teatro y Duque de Zaragoza en sentido ascendente recuperando su ruta por la avenida de Alfonso el Sabio hacia Luceros.