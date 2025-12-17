Vectalia brinda en Casa Sicilia junto a los medios de comunicación

La bodega restaurante Casa Sicilia, en Novelda, fue el escenario del tradicional encuentro navideño de Vectalia con los medios de comunicación de la provincia de Alicante.

Con el objetivo de celebrar un año repleto de proyectos y buenas noticias compartidas, el Grupo Vectalia brindó junto a una nutrida representación de profesionales de la comunicación en un ambiente cercano y distendido. Al acto acudieron diferentes medios de comunicación (radios, televisiones, prensa escrita y medios digitales) de la provincia de Alicante, acompañados por la presidenta de la Asociación de la Prensa de Alicante, Rosalía Mayor.

Vectalia aprovechó la ocasión para agradecer el trabajo y la confianza de los profesionales de la comunicación y trasladarles sus mejores deseos para estas fiestas, así como para un 2026 lleno de nuevos retos compartidos, en el que “sigamos moviéndonos juntos”.