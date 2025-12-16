Alicante activa en la plaza del Ayuntamiento una red wifi libre y gratis

Alicante ya tiene activa una red wifi de acceso libre y gratuito en la plaza del Ayuntamiento, dentro de los acuerdos alcanzados por el equipo de gobierno con el grupo municipal Vox en la negociación de los presupuestos para 2026. Los ciudadanos pueden acceder al nuevo servicio buscando en el dispositivo la red ALC-WIFI, aceptando las normas de usuario y mediante la aportación de un número de teléfono en el que recibirán el código SMS de validación para el inicio de la sesión.

El concejal de Innovación, Antonio Peral, ha señalado que “el equipo de gobierno atiende de esta forma un nuevo compromiso adquirido dentro de los pactos presupuestarios alcanzados con el grupo municipal Vox para dotar a la plaza del Ayuntamiento de una red wifi de libre acceso ciudadano”. “Esta red es la misma que viene ofreciendo conectividad gratuita con el mismo sistema desde el año pasado en el Castillo de Santa Bárbara y que ahora extendemos a la plaza del Ayuntamiento”, ha señalado Peral.

“Para hacer posible este nuevo servicio ha sido necesaria la instalación de seis repetidores repartidos en todo el ámbito de la plaza, al objeto de permitir un buen acceso a la señal; al tiempo que se han habilitado las normas de usuario y los protocolos de seguridad para el correcto acceso a esta red wifi municipal cautiva mediante la aceptación de las normas de usuario y la obtención del código de validación”.

El concejal de Vox, Óscar Castillo, ha resaltado por su parte que se trata de “otra medida del grupo municipal Vox cumplida de cara a la negociación de presupuestos para 2026”. “La red wifi pública en pleno corazón de Alicante empieza hoy a hacerse realidad, a falta de otros puntos de gran trasiego. Alicante no podía quedarse atrás como ciudad turística y la conectividad es un pilar fundamental para seguir liderando el sector en España”, ha añadido el edil.

Modo de acceso

De esta forma, el usuario deberá aceptar el acuerdo previo de utilización de la red wifi para invitados del Ayuntamiento de Alicante, que aparecerá en la pantalla del dispositivo cuando se accede a la red. Este acuerdo contempla la aceptación de que el usuario debe cumplir las normas y leyes locales, que se debe utilizar un dispositivo inalámbrico compatible con wifi y software para acceder al servicio (se recomienda utilizar el protocolo cifrado con protección de datos HTTPS) y también se especifica que el usuario no debe utilizar este servicio para navegar por páginas pornográficas o con contenidos ilegales, ni para su descarga.

Al pichar al botón de Aceptar, el usuario deberá cumplir un último requisito que es el de indicar un número de teléfono donde recibirá un SMS de validación, que deberá escribir en la casilla prevista en la pantalla, junto al código de verificación que aparecerá, marcar la casilla de aceptación de las condiciones de uso e iniciar sesión. Una vez cubiertos estos pasos los usuarios quedarán registrados como invitados del Ayuntamiento y podrán utilizar esta red wifi en la plaza de forma libre y gratuita. Este código de validación quedará grabado de forma que el usuario solo tendrá que pedir iniciar sesión cada vez que acceda a este servicio.