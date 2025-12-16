Empresas alicantinas se vuelcan esta Navidad con ASPANION a través de la campaña “Luchando con Ellos”

La solidaridad vuelve a ser protagonista en la Comunidad Valenciana esta Navidad. Un grupo de empresas y entidades del territorio ha unido fuerzas en torno a la campaña benéfica “Luchando con Ellos”, una acción solidaria creada para respaldar la labor de ASPANION, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana.

La iniciativa se articula en torno a una recogida de juguetes nuevos destinados a niños y niñas en tratamiento oncológico, además de la opción de realizar aportaciones económicas directamente a la cuenta oficial de la asociación o mediante un código QR habilitado para tal fin. El propósito es doble: mantener viva la ilusión navideña de los menores y ofrecer apoyo a las familias en un momento especialmente delicado.

Detrás de la campaña se encuentran Restaurante Mi Casa, Casa Segis y Grupo Mito, promotores de una acción que ha conseguido implicar a numerosas empresas colaboradoras.

Desde la organización subrayan que el proyecto nace con la voluntad de acompañar y apoyar a quienes conviven a diario con el cáncer infantil, una enfermedad que afecta no solo a los pequeños, sino también a su entorno familiar. Por ello, animan a la ciudadanía a participar, recordando que cualquier gesto suma.

La campaña estará activa durante todo el periodo navideño. Los puntos de recogida ya están operativos en los establecimientos colaboradores, con especial protagonismo del Restaurante Mi Casa, situado en Sant Joan d’Alacant.

Una vez más, la Comunitat Valenciana demuestra que la unión y la solidaridad son herramientas clave para llevar esperanza a quienes más lo necesitan.